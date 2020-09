La cour d’assises de Liège a constitué mardi après-midi un jury composé de sept femmes et cinq hommes en vue de juger Sébastien Goemans (35 ans), sa sœur Catherine Goemans (44 ans) et le dernier compagnon de celle-ci, Fabian Dervin (29 ans).

Ces trois Liégeois répondent de l’assassinat de Sébastien Boissart, un toxicomane liégeois âgé de 31 ans. Il avait été tué la nuit du 22 au 23 décembre 2017. Son corps, incendié après avoir été arrosé avec de l’essence, avait été découvert sur un terrain vague de Saint-Nicolas (Liège). Il présentait de très nombreuses traces de coups occasionnés à l’aide d’un pied-de-biche.

L’enquête réalisée au départ de la téléphonie et de l’analyse de réseaux sociaux avait permis de confondre les accusés. Mais Sébastien Goemans, Catherine Goemans et Fabian Dervin ne présentent pas des versions identiques. Ils se rejettent la responsabilité des faits et le rôle principal.

Sébastien Boissart était un ami des accusés. Il avait été le voisin de Catherine Goemans. La nuit des faits, Sébastien Goemans et Fabian Dervin avaient commis un vol dans une école. Ils auraient rencontré et embarqué Sébastien Boissart après ce vol…

Le procès devrait durer trois semaines. Les débats débuteront le jeudi 1er octobre à 9 h dans la salle de la cour d’assises.