La cour d'assises de Liège a entamé lundi matin le procès de Daniel Mathy, un Liégeois âgé de 74 ans accusé de l'assassinat de son épouse. L'accusé est en aveux sur la matérialité des faits et reconnaît avoir donné la mort à son épouse. Claudine Hallut (61 ans) a été égorgée par son mari qui n'acceptait pas leur séparation. Les faits se sont déroulés le 9 février 2018 à Saint-Nicolas (Liège). L'accusé s'est introduit dans la propriété de Claudine Hallut et s'est caché dans un abri de jardin. A l'arrivée de son épouse, il lui a porté plusieurs coups de couteau. La victime a été égorgée.

Lors de la première matinée du procès, le ministère public a procédé à la lecture de l'acte d'accusation, détaillant l'ensemble des faits et la procédure d'enquête. Les jurés ont pu découvrir le contexte dans lequel se sont déroulés les faits.

Daniel Mathy avait été accusé de faits d'attouchements en 2013 par une petite fille de Claudine Hallut. Il avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Liège et comparaissait devant la cour d'appel. Alors que le procès était en attente de décision, Daniel Mathy avait fait une tentative de suicide. Son épouse avait continué à le soutenir jusqu'à ce qu'elle assiste à une audience de la cour d'appel et décide de faire une déclaration qui avait tendance à l'enfoncer.

Le procès avait été retardé et Claudine Hallut avait quitté Daniel Mathy avant d'obtenir une décision l'éloignant de son domicile. L'accusé avait tenté de savoir pourquoi elle se retournait contre lui. Il avait alors rédigé des écrits annonçant ses intentions de tuer son épouse. "Si on me sépare de ma femme, je la tue", avait-il notamment écrit.

Le 9 février 2018, il a mis son projet à exécution. Caché dans l'abri de jardin jusqu'à l'arrivée de Claudine Hallut, il lui a porté deux coups de couteau dans le thorax, puis deux à la gorge, qu'il a sectionnée.

Daniel Mathy a été découvert sur les lieux par la police, allongé dans un divan. Il avait tenté de mettre fin à ses jours en se sectionnant les veines avec un cutter.

A l'issue de la lecture de l'acte d'accusation, les trois avocats de la défense n'ont pas souhaité prendre la parole pour présenter un acte de défense. Daniel Mathy est en aveux sur la matérialité des faits et reconnait avoir donné la mort à son épouse. La défense a néanmoins exposé que les faits commis par Daniel Mathy s'inscrivent dans le contexte d'un processus qui a débuté avec les accusations de faits de mœurs dont il a fait l'objet.