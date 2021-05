Un jury composé de 6 femmes et 6 hommes a été constitué mercredi après-midi devant la cour d'assises de Liègeafin de juger Daniel Mathy, un Liégeois âgé de 74 ans accusé de l'assassinat de son épouse. Les débats au fond débuteront lundi 17 mai à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation. Claudine Hallut (61 ans) avait été égorgée par son mari qui n'acceptait pas leur séparation. Les faits s'étaient déroulés le 9 février 2018 à Saint-Nicolas(Liège). L'accusé s'était introduit dans la propriété de Claudine Hallut et s'était caché dans un abri de jardin. A l'arrivée de son épouse, il lui avait porté plusieurs coups de couteau. La victime avait été égorgée.

Les faits avaient été signalés par une voisine. A l'arrivée de la police, Daniel Mathy était allongé dans un divan. Il avait tenté de mettre fin à ses jours en se sectionnant les veines avec un cutter.

Daniel Mathy avait été accusé de faits d'attouchements en 2013 par une petite fille de Claudine Hallut. Il avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Liège et comparaissait devant la cour d'appel. Alors que le procès était en attente de décision, Daniel Mathy avait fait une tentative de suicide. Son épouse avait continué à le soutenir jusqu'à ce qu'elle assiste à une audience de la cour d'appel et décide de faire une déclaration qui avait tendance à l'enfoncer.

Le procès avait été retardé et Claudine Hallut avait quitté Daniel Mathy avant d'obtenir une décision l'éloignant de son domicile. L'accusé avait tenté de savoir pourquoi elle se retournait contre lui. Il avait alors rédigé des écrits annonçant ses intentions de tuer son épouse.

Le 9 février 2018, il avait mis son projet à exécution. Caché dans l'abri de jardin jusqu'à l'arrivée de Claudine Hallut, il lui avait porté deux coups de couteau dans le thorax, puis deux coups de couteau à la gorge qu'il avait sectionnée. Plusieurs démarches de Daniel Mathy évoquent la préméditation des faits.

Daniel Mathy, accusé d'assassinat, sera défendu par Me Reynders, Me Wauthelet et Me Fagnoulle. Le substitut Fabienne Bernard soutiendra l'accusation lors de débats présidés par Annick Jackers. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Solfrini, Me Franchimont, Me Dulieu et Me Reenaers. Le procès devrait durer cinq jours.

Les débats au fond débuteront lundi à 9 heures.