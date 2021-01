La cour d’assises de Liège a entendu lundi après-midi le témoignage de la victime du viol dont H.D. est accusé. Cette jeune femme qui était alors âgée de 16 ans a révélé que l’accusé l’avait menacée d’une arme placée sur la tempe avant de lui imposer une relation sexuelle.

H.D. est principalement accusé d’avoir commis le meurtre de Galaad Titeux, un Liégeois âgé de 18 ans qui avait été poussé du toit d’un immeuble de 27 mètres de haut dans la nuit du 5 juillet 2017 sur le site désaffecté de Bavière à Liège. Mais il est aussi accusé d’avoir commis le viol d’une adolescente âgée de 16 ans le 12 avril 2017.

La victime de ce viol a détaillé devant le jury les circonstances de cette scène. Le jour des faits, elle avait été appelée par son petit copain de l’époque qui lui avait fixé rendez-vous à la piscine d’Outremeuse. Après avoir usé d’un subterfuge, il l’a emmenée dans une maison dans laquelle se trouvait déjà H.D. “C’est là, sur un matelas au sol, que j’ai eu ma première relation sexuelle avec mon petit copain”, a expliqué la jeune fille.

C’est après cette relation sexuelle consentie que H.D. aurait ensuite commis le viol. “Pendant que mon copain prenait une douche, H.D. a exhibé la photo d’une fille en soutenant qu’elle était en relation avec mon petit copain. Il voulait me rendre jalouse mais je ne voulais pas y croire. H.D. s’est alors énervé. En furie, il a pris un couteau et me l’a pointé sous la gorge. Il m’a interdit de bouger ou de crier et il a menacé de me vendre à la prostitution. J’ai eu peur et j’ai cru que je n’allais plus jamais revoir ma famille”, a expliqué la jeune fille.

H.D. s’est ensuite muni d’une arme de poing, menaçant de tuer la jeune fille d’une balle dans la tête en plaçant cette arme sur sa tempe. Un autre ami présent dans la maison a tenté de s’interposer et a demandé qu’il la lâche. “Mais H.D. n’a pas pris peur, même face à la menace d’être confronté à mon frère. Il a dit qu’il était capable de le tuer. Il m’a ensuite déshabillée et violée. Je ne pouvais pas bouger, ni crier”, a précisé la victime.

H.D. a ensuite réalisé des photos de la jeune fille partiellement dénudée. H.D. lui avait aussi confisqué son GSM et l’avait menacée de représailles. La jeune femme a ajouté qu’elle avait le sentiment d’avoir été manipulée par son désormais ex-petit ami.

Celui-ci a contesté avoir mené la jeune fille dans un traquenard. “Mon intention était de passer un moment avec elle. Mais je ne savais pas que H.D. était présent dans l’appartement. Je l’ai laissée seule avec lui pour aller fumer une cigarette. Puis, il l’a menacée et s’est enfermé avec elle”, a affirmé cet homme.