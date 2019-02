Les témoins ont dressé un portrait relativement peu élogieux de l’accusée.

Plusieurs témoins de moralité de Sabrina Joannes ont été entendus par la cour d’assises de Liège. La plupart des témoins ont dressé un portrait peu élogieux de l’accusée. Les mots "menteuse" et "manipulatrice" ont régulièrement été évoqués.

La soeur de Sabrina Joannes a nuancé cette vision et a pu donner quelques éléments positifs. "Elle s’occupait d’un SDF", a expliqué cette dame. "Notre relation était bonne jusqu’au décès de ma maman", a indiqué la soeur de Sabrina Joannes.

"J’ai repris la maison de mes parents. On me demandait 75.000 euros pour la maison et je les ai versés à ma soeur. Je m’occupais de mon papa. Il rentrait, il buvait, je recevais des lettres de huissiers. Il disait que c’était maman qui avait fait des bêtises, mais je sais que ce n’était pas vrai."

Sabrina Joannes a également menti à sa soeur. "Elle m’a dit qu’elle avait un cancer et j’ai accueilli toute la famille. Mais ça a été compliqué. Je vivais seule et j’étais migraineuse puis je me suis retrouvée avec trois enfants. Sabrina a travaillé dans un bar à Bruxelles. Je comprends qu’elle avait beaucoup de charges." Ce témoin a, comme plusieurs autres souligné que Sabrina Joannes était une maman attentionnée envers ses enfants.

"Connue comme une croqueuse d'hommes"

Deux anciens propriétaires ont expliqué que Sabrina Joannes ne payait pas les traites de l’appartement, mais les faisait payer par ses compagnons. Elle aurait laissé des ardoises et commis des dégâts. "Elle a tendance à vous mentir en vous regardant droit dans les yeux", indiquait une propriétaire. "Pour moi, c’est une personne qui ment ouvertement et n’a aucun état d’âme et le fait de manière intentionnelle." L’autre propriétaire a également eu des problèmes avec l’intéressée. "Elle mentait à chaque fois. Elle était tellement convaincante que l’on arrivait parfois à la croire. C’est une menteuse et une manipulatrice. Le voisinage se plaignait parce qu’elle tondait la pelouse en string. Elle est venue m’ouvrir plusieurs fois en petite tenue."

Plusieurs gardiens de prison ont expliqué avoir eu des relations sexuelles avec Sabrina Joannes. Certaines de ces relations ont entraîné des ruptures avec leurs épouses respectives. "Elle était connue comme une croqueuse d’hommes", a indiqué un de ses anciens collègues.

"J’en étais amoureux. Mon épouse s’en est rendue compte et j’ai dû partir puis Sabrina est retournée avec son ex-mari. Je me suis rendu compte qu’elle avait aussi entretenu une relation sexuelle avec un autre collègue. Elle lui avait envoyé les mêmes messages. Elle a gâché une partie de ma vie. Elle a joué avec mes sentiments." Les gardiens se sont rendus compte qu’elle entretenait des relations avec plusieurs d’entre-eux en même temps.