Les voisins ont été choqués d’apprendre que Sabrina Joannes aurait proposé de les voler

La cours d’assises de Liège a entendu des témoins de l’enquête de moralité de Sabrina Joannes, 42 ans. La plupart des témoins ont relevé les nombreux mensonges de l’accusée. " Elle disait que j’étais infidèle, mais c’est elle qui était infidèle ", a expliqué un des pères de ses enfants. " Elle avait des relations, la plupart, avec ses collègues matons. » L’homme a expliqué qu’il avait plusieurs fois pardonné. " J’ai passé pour ma fille, mais un moment donné, c’était trop. "

Sabrina Joannes a déposé onze plaintes à l’encontre de cet homme. " Je n’ai jamais été poursuivi. Je n’ai jamais levé la main sur elle et je ne l’ai pas harcelée. Elle appelait la police alors que l’on était de nouveau ensemble. Ce n’est pas honnête."

Selon ce témoin, Sabrina Joannes, elle s’inventait des maladies pour " soudoyer les gens. Elle a fait cela avec tout le monde."

Le père de Sabrina Joannes a expliqué qu’elle avait déclaré que le père d’un de ses enfants était décédé dans un éboulement, alors que c’est faux. " Pour moi elle n’a aucun défaut ", avait déclaré le père.

Elle lui avait dit qu’elle avait réussi des études universitaires et qu’elle avait occupé un haut poste au greffe de la prison. Des informations fausses. Un notaire a déclaré que Sabrina Joannes lui avait fait également croire que ce père était décédé. A une dame dont l’enfant allait au tennis avec une de ses filles, elle a fait part qu’elle avait peur d’un détenu, qui était donc Stéphane Médot avec qui elle était en couple.

"C'était quelqu'un de spécial"

Les jurés ont entendu des voisins dont Stéphane Médot explique que Sabrina Joannes lui aurait proposé de les voler." Je la trouvais trop curieuse, elle posait plein de questions sur nous à nos enfants ", a indiqué cette voisine.

"Cela me choquait. Elle avait posé des questions à ma fille et elle s’est retrouvée dans le même camping que nous en vacances. Je n’avais aucune affinités avec elle. C’était quelqu’un de spécial. Personne d’autre ne pouvait être au courant de nos déplacements avec l’argent à part elle. J’ai découvert qu’elle aurait demandé à ce que l’on nous vole. Je ne suis pas rassurée. J’ai une fille à la maison et je suis inquiète. "

Un autre compagnon a expliqué qu’il payait les factures de Sabrina Joannes. " Il était question que l’on se remette ensemble, mais j’ai eu un doute ", a déclaré cet homme. Sabrina Joannes a fait croire à cet homme qu’elle pourrait l’épouser alors qu’elle continuait à échanger des lettres d’amour avec Stéphane Médot. " Elle m’a écrit un courrier me disant qu’elle n’avait rien à faire dans cette affaire, ni de près, ni de loin. Ma relation avec Mme Joannes m’a coûté 200.000 euros en 5 ans ", a déclaré ce témoin.

Le père qu'elle avait prétendu être mort a été entendu. Il verse tous les mois une pension alimentaire depuis des années et la moitié des frais exceptionnels. La cours a ensuite entendu la fille de l'accusée.