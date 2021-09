L'avocate générale Pascale Schils a requis jeudi devant la cour d'assises de Liège la culpabilité d'Ahmed Freha et de Fethi Rezzioui, accusés d'avoir volé et tué Luc Verheyen en 2009. Le ministère public a soutenu qu'Ahmed Freha est bien coauteur du meurtre commis par Fethi Rezzioui. Ahmed Freha et Fethi Rezzioui, deux Algériens âgés de 38 et 39 ans, sont accusés d'avoir tué Luc Verheyen afin de faciliter un vol à son préjudice ou d'en assurer l'impunité. Luc Verheyen (45 ans) avait été tué de cinq coups de couteau le 11 octobre 2009 à son domicile de Grâce-Hollogne.

Même si Ahmed Freha affirme depuis le début du procès qu'il n'a pas porté de coups de couteau et qu'il a découvert que Fethi Rezzioui avait tué Luc Verheyen, l'accusation estime qu'il est bien coauteur de ce meurtre. L'avocate générale Pascale Schils a souligné qu'Ahmed Freha a apporté une aide indispensable lors de l'exécution des faits, ne fut-ce que lorsqu'il a conduit le véhicule volé utilisé pour prendre la fuite.

Le ministère public a soutenu qu'Ahmed Freha ne s'est à aucun moment désolidarisé du comportement de Fethi Rezzioui. "Les deux accusés ont profité du sommeil de Luc Verheyen pour fouiller la maison, puis ils l'ont tué. Même s'ils ont été surpris, cet élément était prévisible, car ils ont pris le risque d'aller voler dans une maison à visages découverts. Les coups de couteau n'étaient donc pas imprévisibles", a soutenu l'avocate générale.

Pour Mme Schils, les éléments révélés par l'enquête, comme les traces de sang éparpillées dans la chambre de la fille de Luc Verheyen, démontrent que l'agression s'est déroulée après la fouille des lieux.

L'accusation soutient qu'Ahmed Freha a participé au vol et doit en assumer les conséquences - le meurtre - parce qu'il ne s'est désolidarisé à aucun moment de Fethi Rezzioui. Ils ont aussi pris la fuite et revendu les objets volés ensemble. En 2016, ils se sont même revus et ont discuté du dossier.

Le parquet général a justifié la longueur et la difficulté de l'enquête par la fuite des auteurs, par leur utilisation d'alias et par les nombreux devoirs d'enquête effectués à l'étranger. Pendant dix ans, les auteurs ont disparu dans la clandestinité.