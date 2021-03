Oumar Balde a soutenu lundi lors de son interrogatoire devant la cour d'assises de Liège qu'il n'a pas tué son épouse. L'accusé a également prétendu ignorer la cause de son décès ainsi que la manière dont elle a été enterrée au fond de son jardin. Oumar Balde, un Liégeois âgé de 41 ans, est accusé d'avoir commis le meurtre de son épouse et de l'avoir enterrée dans son jardin. Les faits s'étaient déroulés entre le 29 janvier et le 1er février 2018. L'épouse de l'accusé, signalée disparue, avait été découverte enterrée dans le jardin de leur habitation de Wandre (Liège). Elle était décédée après avoir reçu plusieurs coups de couteau.

Lors de son interrogatoire par la présidente Annick Jackers, Oumar Balde a dévoilé quelques éléments de sa vie antérieure aux faits. Né en Guinée à Conakry, il a suivi des études au pays avant de venir en Belgique et de réclamer l'asile politique. Après avoir obtenu son titre de séjour, Oumar Balde a suivi une formation dans le domaine de la construction et a été engagé par un entrepreneur.

Oumar Balde a acheté une maison à Wandre en mars 2014. Il est retourné en Guinée pour y rencontrer sa future épouse et s'est marié en 2015. Son épouse l'a rejoint en Belgique en juin 2015. Un premier enfant est né en mars 2016 et un second en mai 2017.

Selon Oumar Balde, l'entente avec son épouse était très bonne. Elle se serait dégradée lorsqu'il avait constaté qu'elle tenait encore des conversations avec ses ex-compagnons. "Moralement, cela me faisait un peu mal. Elle ne voulait pas arrêter d'appeler ces garçons. C'est lorsqu'elle s'est refusée à moi que j'ai lancé l'idée de prendre une deuxième épouse. Mais ce n'était pas une intention réelle", a soutenu l'accusé.

Oumar Balde a évoqué plusieurs sujets de dispute qui l'ont opposé à son épouse la soirée et la nuit de sa disparition. Il s'agissait notamment d'un manque de langes pour un enfant et du refus de son épouse d'entretenir des relations sexuelles.

La nuit des faits, l'accusé affirme qu'il s'est rendu dans la cuisine pour manger une mangue. "Une dispute a éclaté lorsque je l'ai éclaboussée avec cette mangue. Elle est sortie dans la rue pour crier et m'insulter encore. Des voisins sont intervenus pour calmer la dispute. Nous nous sommes couchés. C'est lorsque je me suis réveillé que j'ai constaté qu'elle n'était plus là. Je me suis inquiété mais j'ai pensé qu'elle allait revenir", a détaillé l'accusé.

Oumar Balde a expliqué qu'il a retrouvé le GSM de sa femme sur la table de la cuisine. Il a éteint son propre GSM et a décidé de ne pas aller travailler. Ce n'est que le lendemain qu'il a décidé d'aller signaler la disparition de son épouse.

L'accusé a été invité à s'expliquer sur les causes du décès de sa femme et sur la découverte de son cadavre enterré dans le jardin. "Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas tué ma femme et je n'ai pas d'explication à cela", a-t-il répondu.

De nombreuses traces de sang ont été découvertes à l'intérieur de la maison, correspondant à l'ADN d'Oumar Balde et à celui de son épouse. Ces traces ont également été identifiées sur un essuie et dans un sac en plastique retrouvé sur le visage de sa femme.

"J'ai subi une agression en rue en 2015 et j'ai perdu beaucoup de sang dans la maison avant de me rendre à l'hôpital", a affirmé l'accusé qui est resté évasif ou peu précis sur les autres éléments pouvant le confondre.

Les experts seront entendus mardi.