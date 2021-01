Les avocats de la défense ont sollicité vendredi après-midi, devant la cour d'assises de Liège, l'acquittement de leur client, H.D., pour les faits de vol avec circonstance aggravante de meurtre et de viol. Mes Molders-Pierre et Wintgens estiment que les preuves sont insuffisantes pour condamner leur client. Galaad Titeux, un Liégeois âgé de 18 ans, avait été poussé du toit d'un immeuble de 27 mètres de haut, la nuit du 5 juillet 2017, sur le site désaffecté de l'ancienne dentisterie de l'hôpital de Bavière à Liège. H.D. était âgé de 16 ans au moment des faits.

La défense a souligné que l'accusé reconnaissait certains faits pour lesquels il encourt déjà une peine très lourde. Me Renaud Molders-Pierre a également admis que son client ne présentait pas le profil du gendre idéal. "Vous avez envie de le condamner ! Notre rôle est de vous dire de lutter contre ce sentiment subjectif et contre vos idées préconçues. Avez-vous suffisamment d'éléments qui prouvent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ? Notre rôle est de nous opposer à la facilité. Il y a dans ce dossier tous les éléments d'une potentielle erreur judiciaire. Celle où le tableau d'ensemble semble évident, où l'accusé passe mal, où les jurés ont envie de condamner l'accusé pour ce qu'il est et où on ne fait plus attention", a soutenu l'avocat.

Selon Me Molders-Pierre, aucun élément ne prouve avec certitude que H.D a volé l'argent de la victime. Le pénaliste estime même qu'il existe des éléments qui démontrent le contraire. "Personne n'a évoqué une dispute entre eux, à aucun moment et nulle part. L'ADN retrouvé sur une chaussette de Galaad Titeux, là où il cachait son argent, n'est pas celui de H.D. mais celui de quelqu'un d'autre. H.D. savait que Galaad Titeux avait encore de la cocaïne sur lui. Il l'aurait aussi volée. Il est aussi évident que H.D. n'a pas emporté le GSM de la victime", a relevé Me Molders-Pierre.

Ce dernier conteste aussi la circonstance aggravante de meurtre reprochée à son client. Il considère que les éléments à charge son insuffisants. "Il n'existe pas d'élément scientifique pour démontrer que H.D. a poussé Galaad Titeux. Si on enlève les éléments périphériques qui peuvent être analysés dans un autre sens, il ne reste rien contre lui. Il ne faut pas se dire que ce sale gosse est capable de commettre ce genre de faits. Capable ne veut pas dire coupable", a plaidé l'avocat.

Pour la défense, les thèses de la chute accidentelle ou du suicide ne sont pas à écarter.

Me François Wintgens a en outre sollicité l'acquittement de H.D. pour le viol dont il est suspecté sur une adolescente. L'avocat a insisté sur les différentes versions présentées par la victime.