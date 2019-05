Selon l’accusé, il s’agissait d’appels à l’aide ponctués de rires « nerveux »

Les enquêteurs ont évoqué la manière dont leurs investigations se sont dirigées vers les accusés. « Après la découverte du corps, plusieurs jeunes vont se rendre à la police avec leurs parents en expliquant que Killian Wilmet, 16 ans, leur a raconté les faits, leur a montré des images vidéo, qu’ils ont été choqués et n’ont compris la gravité des faits que lorsqu’ils ont appris que le corps de Valentin avait été retrouvé dans le Meuse », ont expliqué les enquêteurs.

Les policiers sont allés entendre les grands-parents maternels de Valentin. Le jeune homme logeait régulièrement à leur domicile. C’est surtout sa grand-mère qui a été entendue.

« La dernière fois qu’elle l’a vu, c’est le 26 mars », a déclaré l’enquêtrice. « Il avait dormi chez elle. Elle a été interpelée à plusieurs reprises par des personnes et en avait parlé lors de l’annonce de la disparition. Une personne lui aurait dit qu’un père mécontent d’une relation de Valentin avec une jeune fille l’aurait jeté à l’eau. Killian Wilmet lui a confié que Valentin avait été menotté, attaché par les pied et poussé dans l’eau. »

Parallèlement, les enquêteurs ont analysé les auditions des jeunes qui se sont présentés à la police.

« Les jeunes qui se sont manifestés à la police après la découverte du corps sont souvent des mineurs qui fréquentent la gare de Huy et le centre commercial du Bata. »

Quelques identités des suspects ont été connues peu après la découverte du corps. « Le samedi 15 avril, la police a appris que Killian Wilmet aurait évoqué les faits dès le 27 mars 2017. Il en aurait reparlé plus tard. Nous avions des informations sur une partie des sévices qui lui ont été infligés. Nous avions déjà l’identité de Killian Wilmet, les prénoms d’Alexandre, Belinda et Dorian. Le mobile était déjà évoqué par le fait que Valentin aurait balancé un certain Alexandre. »

Plusieurs jeunes ont déclaré qu’ils soupçonnaient Killian Wilmet. Il aurait parlé des faits et aurait parlé d’Alexandre et Belinda. Il a dit que Alexandre aurait pété les plombs. Dès le lendemain, Killian Wilmet aurait montré des vidéos. Les jeunes n’auraient pas cru ce que le jeune homme racontait. Killian Wilmet a expliqué les faits en riant, les jeunes ne l’ont pas pris au sérieux. Ils ont compris la gravité des faits lorsqu’ils ont vu la découverte du corps de Valentin.

Killian Willmet a prétendu qu’il avait montré les images dans l’espoir d’être dénoncé ou qu’on lui dise d’aller se rendre à la police. En réalité, un homme à qui il s’est confié lui a conseillé d’aller se rendre à la police, mais sans effet. Killian Wilmet s’est confié à plusieurs personnes et leur a dit de ne pas en parler. Plusieurs témoins ont déclaré que le jeune homme riait en montrant les vidéos. « Ce n’était pas un rire comique, mais un rire nerveux », a déclaré l’accusé.

Les jurés ont vu les images du calvaire de Valentin à huis-clos. Les images étaient si dures que la famille de Valentin a dû sortir de la salle d'audience. L'oncle de Valentin est sorti de la salle en pleurant tant les images étaient insoutenables. Une diffusion qui a duré une heure mais qui a semblé une éternité pour les personnes présentes tant les sévices infligés à Valentin sont innommables.