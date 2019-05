L'accusée peut faire montre de caractère et même de détermination

Belinda Donnay a été interrogée concernant la période avant la nuit des faits. Elle est issue d’une famille très nombreuse à la suite de remariages. Elle s’occupait régulièrement de ses petits-frères et soeurs.

A la suite des nouvelles unions, elle ne s’est plus sentie à sa place. « Je n’avais plus de repères. J’ai ressenti de la jalousie envers les autres enfants. » Il est apparu qu’à plusieurs reprises, elle faisait preuve de beaucoup de caractère et qui n’hésitait pas à tenir tête. La maman et le beau-père de l’accusé ont complètement rejeté sa relation avec Alexandre Hart. Tous les deux policiers, ils n’ont pas apprécié une remarque qu’il a fait concernant leur organisation familiale. Il aurait dit « On voit bien qu’on est chez des flics, tous de bons petits soldats. »

La maman de Belinda Donnay lui a posé un ultimatum. Si elle continuait à voir Alexandre Hart, sa mère refusait qu’elle continue à vire avec eux. Alors que leur couple avait rompu, elle continuait à voir Alexandre Hart. « Il est venu vivre chez moi. Il me menaçait de mettre le feu à l’appartement si je le mettrais dehors. Il me menaçait quand je ne faisais pas ce qu’il voulait. J’étais têtue, j’étais bornée. »

Concernant Valentin, l’accusée a déclaré que pour elle, il était « normal. Il avait une déficience mentale et il cherchait de l’amitié. De temps en temps, il louchait. Je ne me moquais pas de lui parce qu’il louchait ou parce qu’il avait les dents de travers. Je ne voulais pas que Valentin rentre chez moi parce qu’il y avait des rumeurs dans Huy. Monsieur Hart m’avait parlé de rumeurs disant qu’il était déjà allé voler des personnes. »