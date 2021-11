Les premiers enquêteurs ont été entendus mercredi matin devant la cour d'assises de Liège au procès de Michel Den Hondt et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde, accusés d'avoir commis un meurtre pour voler la voiture d'Emile Beauwin. Le corps de ce Liégeois âgé de 59 ans avait été découvert sous des branchages et des détritus. Michel Den Hondt (48 ans) et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde (31 ans) sont accusés d'avoir commis les faits qui ont causé la mort d'Emile Beauwin, un Liégeois âgé de 59 ans souffrant de déficience mentale. Emile Beauwin s'était fait voler sa voiture et divers objets le 4 mai 2018 au matin. Son corps avait été retrouvé abandonné en pleine campagne à Bierset.

Le juge d'instruction Joliet a indiqué que c'est sur les indications d'un témoin que les traces d'une scène de crime avaient été découvertes le 4 mai 2018. Dans la cave d'un immeuble liégeois, ce témoin avait découvert les traces de poudre d'extincteur et de sang. La police, arrivée sur les lieux vers 16h00, avait fait le lien entre cette scène et l'incendie de l'appartement d'Emile Beauwin survenu en début d'après-midi.

Des recherches avaient été entreprises pour tenter de localiser Emile Beauwin. Sa carte bancaire avait été utilisée le matin vers 08h00 dans une station-service et l'analyse de la téléphonie a permis d'établir un lien avec Damien Nagy, puis avec Michel Den Hondt.

La voiture volée à Emile Beauwin avait été retrouvée par la police à Huy, à proximité d'un hôtel. Les recherches effectuées par les policiers hutois avaient permis d'intercepter Michel Den Hondt alors qu'il sortait de cet hôtel, où il avait réservé trois nuits. La voiture retrouvée présentait des traces de sang. L'ADN de Michel Den Hondt a été retrouvé dans cette voiture. Le véhicule présentait aussi des traces de nettoyage.

Le corps d'Emile Beauwin avait finalement été découvert sur la commune de Grâce-Hollogne, à proximité de l'aéroport de Bierset, dans un endroit désert. Emile Beauwin reposait sous des branchages, une couverture et des détritus constitués par divers matériaux comme des filtres de piscine. Selon la juge d'instruction, ce sont les indications des deux accusés qui ont permis de localiser le corps. "Il était tellement bien dissimulé qu'on ne l'aurait peut-être jamais retrouvé", a indiqué le juge d'instruction.

Selon l'enquête, l'agression d'Emile Beauwin s'était déroulée entre 08h33 et 09h10. Lors d'une de ses auditions, Damien Nagy avait décrit Michel Den Hondt comme un homme intrusif et manipulateur. Il précisait aussi l'avoir vu tenter d'égorger Emile Beauwin avec un couteau.