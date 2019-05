La défense de Dorian Daniels estime que les droits de la défense ne sont pas respectés





Ce lundi, la cour d’assises à charge d’Alexandre Hart, 22 ans, Belinda Donnay, 22 ans, Dorian Daniels, 22 ans, Loïck Masson, 23 ans et Killian Wilmet 18 ans, qui doivent répondre de l’assassinat de Valentin Vermeersch, 18 ans, a débuté. Le dossier répressif comporte pas moins de 8.000 pages.

Dans la nuit du 26 au 27 mars 2017, ce jeune habitant de Huy âgé de 18 ans a été torturé et violé avant d’être jeté à l’eau avec les mains attachées dans le dos.

L’audience a débuté par la présentation des accusés. Alexandre Hart, s’est levé et a pris le micro avec un sourire au lèvres. Il est vêtu d’un jeans, d’un t-shirt blanc et d’une veste grise. Il est le seul à regarder les personnes qui s'expriment. Belinda Donnay, s’est ensuite levée. Elle a de long cheveux. Elle est maquillée et habillée d’un chemisier bariolé et d’une veste en jeans. Elle est en retrait et regarde ses pieds. Elle est domiciliée au CPAS de Huy. Dorian Daniels est vouté sur lui-même. Il semble en retrait. Après s’être présenté, il a maintenu sa tête baissée en permanence. Loïck Masson, 23 ans, a d’emblée dit un bonjour franc. Egalement domicilié au CPAS de Huy, il a ensuite maintenu sa tête baissée en regardant ses pieds. Kilian Wilmets 18 ans, le plus jeune semblait perdu dan ses pensées. Il était vêtu d’une chemise blanche et d’un pull avec un col en v gris. Les avocats ont demandé à ce que la famille des accusés puissent assister aux débats alors que certains ont été témoins des faits.

Me Alexandre Wilmotte, pour les parties civiles, s’est opposé à cette demande en estimant que le fait d’assister aux débats pouvait modifier leurs déclarations par la suite. Me Solfrini, à la défense de Dorian Daniels a déposé des conclusions en estimant que les droits de la défense n’étaient pas respectés. « Les coupes budgétaires opérées dans la justice contrecarrent », a avancé Me Solfrini. « Je demande la cotation page par page du dossier qui fait 8.000 pages. » L’avocate a également soulevé le fait que la défense avait dû faire un choix entre la copie papier et la copie DVD du dossier répressif. « J’ai fait le choix obligé de la copie DVD. Je demande à pouvoir bénéficier d’une copie gratuite du DVD. »





Pascale Schills, l’avocate générale, a estimé que cette demande était sans objet et contredite par les faits. « Le dossier est côté pièce par pièce. Il y a également une concordance parfaite entre le dossier papier et le dossier DVD. » Me Wilmotte a également estimé que cette demande était « sans objet à titre principal et non fondée à titre subsidiaire. Il n’y a pas de violation des droits de la défense. » La cour s’est retirée pour délibérer sur ces deux demandes.





La cour a rejeté cette demande et une seule personne a quitté la salle car elle a été témoin des faits.