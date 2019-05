Dorian Daniels a été le premier à s’en prendre physiquement à Valentin Vermeersch. "J’ai été égoïste, je n’ai pensé qu’à moi. J’étais le plus âgé, j’aurais dû réagir", a déclaré l'accusé, des sanglots dans la voix

La cour d’assise de Liège poursuit ses auditions des bourreaux de Valentin Vermeesch, cet ado torturé et tué dans d'ignobles circonstances. Ce mercredi, elle a entendu Dorian Daniels, 22 ans, qui est celui qui s’est rendu le premier à la police après les faits. Il a pensé qu’Alexandre Hart l’avait dénoncé. Dans ses premières déclarations, il impliquait fortement tous les protagonistes dont Belinda Donnay. Mais depuis, il semble vouloir limiter la participation de son amie.

Il a déclaré qu’il en voulait à Valentin parce que ce dernier lui aurait dit qu’il voulait avoir des relations sexuelles avec sa soeur. "Je lui ai mis le couteau plat sur le torse et non sous la gorge", a indique l’accusé. "Je suis revenu sur les propos de ma soeur. Je lui ai dit que ce n’était pas une fille pour lui. Que ça n’irait pas loin."

Au cours de la soirée, Dorian Daniels s’est déchaîné. "Alexandre Hart m’avait dit que Valentin m’aurait dénoncé pour des faits que je n’avais pas commis."

Le jeune homme a confirmé la séquestration

Dorian Daniels a souligné que les participants avaient pris du plaisir. "Je ne pense pas qu’il aurait pu sortir. Il a dû se sentir oppressé. Je pense que je n’étais pas conscient. On s’amusait bien et Valentin suppliait. On lui a demandé de se masturber puis on lui a reproché de le faire devant une fille."

L’accusé a admis qu’il avait eu l’idée des viols. "C’est mon idée, le bic dans l’anus. Il a dit non, je ne l’ai pas forcé. L’idée de la bouteille dans l’anus je crois que j’ai eu l’idée, mais c’est Killian qui l'a poussé à le faire."

Selon lui, à un moment donné, il ne s’amusait plus. "A partir de la barrière, quand on est rentré à l’appartement, je ne m’amusais plus." Il n’a pas hésité à rassurer Valentin sur son sort. Il lui a dit : "Moi c’est ma dernière soirée ici, moi je vais buter un mec, après tu ne me verras plus." Valentin lui a répondu que lui aussi ce serait sa dernière soirée."

Selon cet accusé, Valentin a supplié à plusieurs reprises de pouvoir rentrer chez lui. "Il demandait pourquoi on faisait cela. Il a pleuré, il suppliait. Il disait qu’il voulait revoir sa maman. Je pense qu’il avait compris que ça allait mal se terminer. Il demandait à ce qu’on ne le tue pas, qu’il voulait revoir sa mère. Je pense que Valentin allait très mal. Il a demandé plusieurs fois qu’on le laisse en vie."

Selon lui, Belinda Donnay pouvait avoir de l’influence sur Alexandre Hart. "Quand on marchait dans Huy, il me disait qu’il était fou amoureux d’elle. Je pensais que c’était la seule qui pouvait l’arrêter."

Changement de versions

Alors qu’il avait déclaré que Belinda avait un rôle important dans les coups portés à Valentin, il lui donne à présent un rôle très en retrait. Il a évoqué la scène finale. "Je voulais qu’on l’abandonne à une barrière. Belinda a dit qu’elle était pour et contre, Killian a dit non parce qu’il ne voulait pas aller en prison. Alex était pour. Il a demandé à Belinda de venir avec lui. Je pense que si elle avait refusé, il aurait demandé à quelqu’un d’autre. Elle le tenait avec lui jusqu’au bord de la Meuse. Arrivé au bord de la Meuse, j’ai vu les bras d'Alexandre tendus comme pour le pousser. J’ai tourné la tête et j’ai entendu un grand plouf. Belinda n’a pas eu de réaction."

Lors de son audition, il avait déclaré que les deux protagonistes avaient poussé le jeune homme et que quand ils sont revenus, ils semblaient fiers d’eux !

"J’ai été égoïste, je n’ai pensé qu’à moi, je n’ai rien voulu faire", a déclaré l’accusé, des sanglots dans la voix. J’étais le plus âgé, j’aurais dû réagir." Le papa de la victime est sorti de la salle.