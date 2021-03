Les témoins de moralité ont décrit mercredi, devant la cour d'assises de Liège, l'accusé Oumar Balde comme un ouvrier agréable et consciencieux. Employé d'une société de construction de la région liégeoise, il était motivé et courageux. Il était soucieux d'offrir une situation correcte aux membres de sa famille. Les faits reprochés à Oumar Balde s'étaient déroulés entre le 29 janvier et le 1er février 2018. L'épouse de l'accusé, d'abord signalée disparue, avait été découverte enterrée dans le jardin de leur habitation de Wandre (Liège). Elle était décédée après avoir reçu plusieurs coups de couteau.

Les jurés ont pu entendre différents témoins qui ont évoqué la personnalité d'Oumar Balde. Ses collègues de travail, dans une entreprise de construction réputée dans la région liégeoise, ont évoqué un homme courageux qui avait de bons contacts avec ses collègues et qui représentait un bon élément pour la société. Oumar Balde n'a jamais eu de problème avec ses collègues. "Il était disponible, gentil, bien de sa personne, motivé et courageux", a indiqué son binôme de travail.

"C'était un collègue agréable, consciencieux, impliqué et ponctuel. Il ne se plaignait pas facilement. De temps en temps, il évoquait ses difficultés financières, liées à un prêt réalisé dans le cadre de l'achat de sa maison, et nous l'avons parfois dépanné de petites sommes", ont indiqué deux autres collègues de travail.

Oumar Balde évoquait régulièrement ses parents, sa famille et ses frères et sœurs qui vivaient toujours en Guinée. Il parlait aussi de son mariage en Guinée et de l'arrivée de son épouse en Belgique. Il semblait vivre une relation de couple normale, malgré une situation financière peu aisée. Il considérait son épouse comme une princesse et faisait tout pour que leur situation familiale soit correcte. Des collègues et des amis ont aussi apporté des aides matérielles ou administratives au couple.

Sur les faits qui lui sont reprochés, Oumar Balde avait dit à certains de ses collègues que sa femme avait disparu. Il avait aussi évoqué une dispute qui avait débuté lorsqu'il avait involontairement éclaboussé sa femme en coupant une mangue.

Les voisins du couple ont évoqué la jalousie d'Oumar Balde. Sa femme s'était confiée sur un comportement excessivement protecteur et sur ses inquiétudes. Oumar Balde n'aimait pas qu'elle sorte de sa maison pendant qu'il allait travailler. "Il voulait connaître tous ses faits et gestes. Il était encombrant et ne voulait pas lui laisser de liberté. Il était trop jaloux et refusait qu'elle participe à une formation pour trouver du travail", a révélé une voisine.

D'autres voisins ont confirmé avoir assisté à des disputes dans le couple. Ces disputes se déroulaient en présence des enfants du couple.

L'enquêteur chargé de dresser le portrait d'Oumar Balde a rappelé quelques éléments de sa personnalité. Oumar Balde est né en Guinée. Suivant les concepts et les traditions guinéennes, son père avait trois épouses et a donné naissance à 14 enfants. Oumar Balde est de confession musulmane mais il ne respecte pas à la lettre les préceptes de la religion.

Oumar Balde n'a pas beaucoup d'amis. Il a été décrit comme un homme calme et discret mais aussi jaloux. Son épouse, âgée de 26 ans lors des faits, avait suivi des études de droit en Guinée mais ne travaillait pas en Belgique car Oumar Balde ne le souhaitait pas. Oumou Diallo souhaitait avoir plus de vie sociale. Son mari, renfermé et discret, l'obligeait à porter le voile en dehors du domicile.

La journée de jeudi sera consacrée à l'ensemble des plaidoiries. La délibération sur la culpabilité pourrait avoir lieu jeudi après-midi.