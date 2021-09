Ahmed Freha a contesté lundi lors de son interrogatoire devant la cour d'assises de Liège son implication dans les faits qui ont causé la mort de Luc Verheyen. Il a soutenu que les coups de couteau ont été portés par Fethi Rezzioui. Ahmed Freha et Fethi Rezzioui, deux Algériens âgés de 38 et 39 ans, sont accusés d'avoir commis un vol au préjudice de Luc Verheyen et d'avoir commis un meurtre pour faciliter ce vol ou en assurer l'impunité. Luc Verheyen (45 ans) avait été tué de cinq coups de couteau portés dans la région du thorax et de l'abdomen le 11 octobre 2009 à son domicile de Grâce-Hollogne.

Au cours de son interrogatoire par le président Hugues Marchal, Ahmed Freha a évoqué sa naissance en Algérie, ses études primaires et secondaires ainsi que ses tentatives vaines de trouver un emploi. C'est en 2005, après le décès de son père, qu'il a pris la décision de changer de continent. "Ma vision était de traverser la Méditerranée pour me forger un avenir en Europe", a expliqué l'accusé.

Arrivé en Espagne après un passage par le Maroc, Ahmed Freha a été expulsé en 2008 et refoulé vers l'Algérie. En 2009, il a pris une nouvelle fois la décision de se rendre en Europe. Il a traversé clandestinement en direction de l'Espagne, où la communauté magrébine lui a conseillé de rejoindre la Belgique. Il est arrivé à Bruxelles le 4 ou le 5 octobre 2009.

Ahmed Freha est resté deux jours dans les rues de Bruxelles avant d'obtenir le conseil de partir en Allemagne pour obtenir plus d'opportunités d'asile. Il a décidé de passer par Liège, où il a vécu quelques jours sous les ponts. "J'étais perdu dans cette ville où je ne connaissais personne. Puis, j'ai rencontré Fethi Rezzioui, qui habitait le même quartier que moi en Algérie", a détaillé l'accusé.

Selon l'accusé, cette rencontre résulterait d'une pure coïncidence. Fethi Rezzioui lui a proposé de l'aide et l'a emmené dans un squat. Son séjour y a été perturbé par une descente de police. Fethi Rezzioui lui a fait découvrir la ville.

"Le samedi 10 octobre 2009, je l'ai suivi et on a bu de la bière. Nous avons fréquenté des endroits avec des discothèques, où nous avons rencontré Luc Verheyen. Fethi Rezzioui le connaissait. Nous l'avons accompagné dans son véhicule pour retirer de l'argent, acheter de la bière, puis jusque chez lui. Il nous a bien accueillis et mis à l'aise", a indiqué Ahmed Freha.

Ahmed Freha a évoqué les relations homosexuelles entretenues entre Fethi Rezzioui et Luc Verheyen. Il a exposé avoir ensuite accepté d'avoir lui aussi des relations sexuelles avec Luc Verheyen, dans la chambre de sa fille.

"J'étais épuisé et je me suis endormi. Dans un demi-sommeil, j'ai entendu des bruits lointains. J'ai été réveillé par l'arrivée de Fethi Rezzioui dans la chambre. Il tenait un couteau ensanglanté. Il disait avoir été frappé le premier. Puis, j'ai marché dans l'habitation et j'ai vu le monsieur qui était à terre. Fethi Rezzioui m'a dit qu'il était uniquement blessé à la main. Il a refusé d'appeler une ambulance", a détaillé Ahmed Freha.

L'accusé a affirmé qu'il était désemparé et en état de choc. Puis, il a vu Fethi Rezzioui visiter toutes les pièces de l'habitation et emporter des objets. Ahmed Freha a confirmé qu'il a quitté les lieux au volant de la voiture de la victime, car Fethi Rezzioui ne savait pas conduire.

L'accusé conteste également avoir participé aux démarches pour revendre les objets volés.

Les premiers experts seront entendus mardi matin.