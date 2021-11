Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde a affirmé mardi lors de son interrogatoire devant la cour d'assises de Liège qu'il était sous l'influence et la menace de Michel Den Hondt lorsqu'il a participé aux faits qui ont entraîné la mort d'Emile Beauvin. Cet accusé conteste avoir posé les gestes qui ont causé la mort. Michel Den Hondt et Damien Nagy sont accusés d'avoir commis les faits qui ont causé la mort d'Emile Beauvin, un Liégeois âgé de 59 ans souffrant de déficience mentale. Emile Beauvin s'était fait voler sa voiture et divers objets le 4 mai 2018 au matin. Son corps avait été retrouvé abandonné en pleine campagne à Bierset.

Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde (31 ans) a confirmé avoir fait la connaissance de Michel Den Hondt en 2017, alors qu'il était devenu son voisin. L'entente entre les deux hommes a évolué vers une amitié. Mais, selon Damien Nagy, Michel Den Hondt était aussi capable de colères et de menaces à son égard. "Il répétait que je ne devais pas le trahir", a indiqué l'accusé.

Damien Nagy a soutenu qu'il était en état de dépression, de fatigue et d'angoisse à l'époque des faits. Il a contesté avoir rencontré Emile Beauvin avec Michel Den Hondt dans un café deux jours avant les faits ou d'avoir fait des courses avec la victime.

Damien Nagy a reconnu avoir été en présence de Michel Den Hondt le matin du 4 mai 2018. "Mais il s'agissait uniquement de lui apporter du café", a indiqué l'accusé. Damien Nagy dit avoir aperçu Michel Den Hondt se préparer, mettre plusieurs couches de vêtements et cacher des outils et des couteaux dans ses poches. "Mais il ne voulait pas que je sache ce qu'il allait faire", a dit l'accusé.

Damien Nagy conteste avoir participé à l'agression d'Emile Beauvin. "Den Hondt est revenu, avec le visage décomposé et les vêtements tâchés de sang. Il m'a dit qu'il devait déplacer un meuble. C'était une métaphore. Il m'a sommé de le suivre. Dans son appartement, il y avait des traces de sang partout. J'étais tétanisé. Il y a eu nettoyage dans l'appartement, puis nous avons descendu des sacs", a indiqué l'accusé.

"Michel Den Hondt m'a amené vers une voiture et m'a affirmé être tombé dans un guet-apens. Il disait que le monsieur allongé dans le coffre de la voiture était un tueur. Son corps respirait encore. J'étais obligé de suivre Den Hondt, au risque de terminer comme l'homme allongé dans le coffre. J'étais en danger", a soutenu Damien Nagy.

Damien Nagy, suspecté d'avoir porté un ultime coup de pied mortel à la victime, est apparu confus dans ses différentes explications. Il a soutenu avoir posé tous ses gestes sous la menace de Michel Den Hondt, notamment lorsqu'il a aidé au transport et à la dissimulation du corps. "J'ai fait ces gestes d'instinct, car je voulais survivre. Je croyais être dans un règlement de comptes", a-t-il indiqué.

Avant l'interrogatoire de Damien Nagy, Michel Den Hondt avait avoué sa responsabilité dans le meurtre d'Emile Beauvin, commis pour lui voler sa voiture dans l'espoir de la revendre. "J'ai commis un acte honteux", a-t-il précisé. Il a, par contre, nié avoir tenté d'égorger la victime. Michel Den Hondt a aussi avoué avoir bouté le feu à l'appartement de la victime pour y effacer les traces de son passage.

La journée de mercredi sera exclusivement consacrée aux témoignages des différents enquêteurs.