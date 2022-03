Les jurés de la cour d'assises de Liège ont reconnu lundi après-midi Lucas Pianta coupable d'avoir commis un vol avec violences ayant causé la mort sans intention de la donner. K. (mineur d'âge au moment des faits) a été reconnu coupable de vol avec la circonstance aggravante de meurtre. Jean Driesmans, un habitant de Saint-Nicolas âgé de 80 ans, avait été frappé à de nombreuses reprises lors d'une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes. Ce glacier ambulant avait été tué et dépouillé d'une somme de 1 600 euros, de bijoux et d'un GSM. Lucas Pianta (24 ans) et K. (23 ans) sont les seuls à répondre de ces faits devant la cour d'assises.

Lors de son interrogatoire en début de procès, Lucas Pianta avait reconnu avoir commis un vol chez Jean Driesmans, mais il contestait avoir porté le moindre coup. Il disait ignorer que la victime allait être ainsi massacrée par les autres auteurs des faits.

K. avait pour sa part reconnu avoir porté une quinzaine coups violents. Mais il affirmait qu'il ne s'agissait pas d'un acharnement et il soutenait que ces coups n'avaient pas entraîné le décès.

Lors des débats, le substitut David Lengrand avait requis des culpabilités de meurtre pour faciliter le vol contre Lucas Pianta et K. Le ministère public estimait que Lucas Pianta, même s'il n'est pas démontré qu'il avait porté des coups, avait bien apporté une aide nécessaire à ces violences et avait posé des actes concrets qui le rendaient coauteur des faits.

Les avocats des deux accusés avaient contesté la circonstance aggravante de meurtre pour faciliter le vol.

Les jurés ont retenu des culpabilités différentes pour les deux accusés. K., qui était en aveux sur les faits, a été reconnu coupable de vol avec circonstance aggravante de meurtre commis pour le faciliter ou en assurer l'impunité. Les jurés ont notamment tenu compte de ses aveux et de la gravité des coups portés pour retenir la circonstance aggravante de meurtre.

Lucas Pianta a été reconnu coupable de vol avec violences. Ces violences ont causé la mort de Jean Driesmans, sans intention de la donner. Le jury a retenu qu'il avait reconnu sa participation à un vol et qu'il avait accepté l'usage de violences contre Jean Driesmans. Le plan de départ ne prévoyait pas d'autres violences que d'attacher la victime. Le jury considère qu'il n'a pas eu conscience de toute la violence déployée par les autres auteurs et qu'il ne s'était pas rendu compte de la portée des faits. Il existe, pour lui, un doute sur le caractère prévisible du meurtre.

Les débats sur les peines auront lieu mardi matin.