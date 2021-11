Les témoins de moralité ont encore évoqué vendredi la personnalité d'Émile Beauwin devant la cour d'assises de Liège, au procès de Michel Den Hondt et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde. La victime a été décrite comme un homme gentil, poli et respectueux mais aussi très naïf. Michel Den Hondt (48 ans) et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde (31 ans) sont accusés d'avoir tué Émile Beauwin, un Liégeois âgé de 59 ans souffrant de déficience mentale, pour lui voler sa voiture.

Un ami d'Émile Beauwin, qui jouait aussi le rôle de conseiller ou de grand frère, a confirmé qu'il pouvait apparaître comme un personnage "simplet" à travers son handicap et qu'il était très naïf. Il était à l'écoute de tout le monde et, dans sa naïveté, il choisissait parfois d'accorder sa confiance à de mauvaises personnes. "Il était têtu, mais il avait un grand cœur. Les gens qui avaient le contact facile pouvaient facilement profiter de lui. Car on ne devait rien lui demander. Il voyait et savait ce qu'il fallait faire pour aider les autres", a indiqué le témoin.

Émile Beauwin n'avait aucune méchanceté en lui. Ses amis ne l'ont jamais vu agressif. Il avait travaillé en atelier protégé et était doué de ses mains.

Un ami de la victime, tenancier d'une friterie, a raconté qu'il avait aperçu Émile Beauwin mal dans sa peau deux jours avant les faits. Il avait fait la connaissance de deux personnes lorsqu'il buvait un verre à une terrasse près de la gare des Guillemins. Ces deux personnes (les accusés) s'étaient présentées comme un éducateur et un moniteur sportif.

"Je l'avais mis en garde contre la manipulation. Émile servait de taxi à ces deux hommes. Il était content d'avoir rencontré de nouveaux amis qui lui avaient promis de faciliter sa rencontre avec une jeune fille handicapée. Il se sentait au paradis alors qu'il était manipulé", a indiqué un ami de la victime.

Une dame à qui Émile Beauwin s'était adressé pour des séances de kinésiologie (une thérapie basée sur les énergies autour du corps) a fait la description d'un patient agréable, très poli et respectueux. "Il aimait les choses programmées et bien organisées. Il avait un côté naïf et simplet, mais ce n'était pas un idiot. Des personnes mal intentionnées auraient pu profiter de lui", a-t-elle rapporté.

Une éducatrice a confirmé avoir fréquenté Émile Beauwin lorsqu'il résidait en habitations protégées. "Il se vantait d'avoir de l'argent, car il avait gagné une petite somme au tiercé. Il gérait correctement son patrimoine et se croyait riche. Émile Beauwin aimait ce qui est juste et droit. Il était gentil, structuré et respectueux. Il était assez volubile mais jamais agressif. Il était incapable de ressentir la méchanceté ou la violence des autres personnes. Parmi ses valeurs figurait la capacité de rendre service", a-t-elle ajouté.

Le procès reprendra lundi avec les auditions des témoins de moralité des accusés.