La cour d'assises de Liège a poursuivi vendredi après-midi le procès de H.D., un Liégeois accusé d'avoir commis le meurtre de Galaad Titeux. Certains SDF qui étaient présents sur le toit de l'immeuble duquel Galaad Titeux a chuté ont confirmé avoir identifié H.D. comme la personne qui se trouvait avec lui avant sa chute. Galaad Titeux, un Liégeois âgé de 18 ans, avait été poussé du toit d'un immeuble de 27 mètres de haut. Les faits s'étaient déroulés la nuit du 5 juillet 2017 à Liège. H.D., l'accusé, était âgé de 16 ans au moment des faits.

Un médecin légiste invité à analyser les lésions retrouvées sur le cadavre de la victime a encore écarté une des thèses évoquées pour expliquer la chute et la découverte du corps à quelques mètres du pied de l'immeuble. L'expert Boxho a confirmé qu'aucune trace ne permet de démontrer que le corps, durant sa chute, aurait effectué un rebond sur un élément de la structure du bâtiment. Il reste bien deux hypothèses: un saut volontaire avec élan et une chute réalisée avec une poussée.

Les faits s'étaient déroulés sur le site de Bavière, dans le bâtiment désaffecté de l'ancienne dentisterie. L'endroit était occupé par quatre squatters, installés sur le toit ou dans le local situé au dernier niveau pour dormir. L'un d'eux a expliqué avoir été réveillé par les bruits d'une conversation. Deux jeunes étaient assis sur le rebord de la terrasse. "Après avoir parlé avec eux, je me suis rendormi. On m'a réveillé pour me dire que quelqu'un était décédé", a indiqué un des SDF présents sur place.

Ce SDF a expliqué avoir pris peur d'être accusé injustement et avoir pris la fuite. "On a hésité à aller à la police. Nous avons finalement dénoncé les faits à la directrice d'une ASBL d'aide aux démunis, puis nous sommes allés à la police", a expliqué le témoin. A l'audience, ce SDF a également identifié H.D. comme la personne qui avait accompagné sur le toit le garçon retrouvé mort.

Un autre SDF a confirmé avoir été alerté par un bruit important, qui correspondait à l'impact du corps sur le sol. Après avoir découvert le corps, ils ont réfléchi. "Nous étions traumatisés. On a eu peur d'aller à la police et peur d'être accusés. Mais laisser un corps ainsi, ce n'est pas dans notre religion. Nous avons donc décidé de faire les démarches pour signaler cet événement", a précisé le témoin.

Une assistante sociale de l'ASBL dans laquelle s'étaient présentés les témoins a confirmé avoir reçu les confidences de l'un d'eux. "Il m'a dit qu'il se trouvait dans un squat, que quelqu'un était tombé d'un immeuble, qu'il pensait que c'était un crime et qu'il croyait que la victime avait été poussée", a confié cette dame.

Le procès reprendra lundi avec les auditions d'autres témoins.