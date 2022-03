Les agresseurs de Jean Driesmans, un Herstalien de 80 ans, lui ont porté jusqu'à 32 coups, notamment de pied, ont confirmé les médecins légistes mardi après-midi, devant la cour d'assises de Liège. L'octogénaire, glacier ambulant, avait été tué et dépouillé par cinq jeunes. Seuls deux d'entre eux, Lucas Pianta et K. aujourd'hui respectivement âgés de 24 et 23 ans, répondent de cet homicide aux assises. Le 23 février 2016, l'octogénaire avait été attaqué à son domicile par cinq agresseurs, qui l'avaient frappé puis tué et volé 1.600 euros, des bijoux et un GSM.

Les médecins légistes qui ont examiné le corps de la victime ont relevé la présence de traces de très nombreux coups portés sur l'ensemble du corps. Ces coups ont été occasionnés à l'aide d'objets contondants. Jean Driesmans a subi jusqu'à 32 coups, dont 10 au niveau du crâne et du visage, 16 coups ont atteint les membres supérieurs et peuvent être considérés comme des lésions de défense.

Selon le Dr Philippe Boxho, les coups portés sur le crâne ont été particulièrement violents, provoquant un hématome au cerveau, des fractures au niveau des orbites gauche et droite, ainsi qu'une fracture du nez. Ces fractures sont compatibles avec des coups de pied portés au visage.

Le médecin légiste a confirmé que la cause du décès est liée à une perte importante de sang et à une asphyxie par inhalation du sang provenant du saignement du nez.

L'expertise psychologique et psychiatrique menée sur Lucas Pianta a révélé qu'il présentait une personnalité mal structurée et carencée. Ses capacités relationnelles et affectives sont faibles et son rapport à autrui est essentiellement égocentrique et narcissique. Le jeune homme de 24 ans est décrit comme un enfant perdu, qui a une propension à jouer au caïd. Il est peu doué intellectuellement mais non débile, et ne présente aucune empathie pour la victime.

Selon les experts, Lucas Pianta ne relève pas de la loi de défense sociale. Ses risques de récidive violente sont importants mais dépendent de son cadre de vie future. Immature, il pourrait à nouveau se laisser entraîner dans un passage à l'acte.

De son côté, K. est décrit comme impulsif, violent, psychopathe et présentant un très haut taux de récidive.

Mercredi, les jurés entendront les témoignages des autres auteurs des faits, pour leur part jugés par la justice des mineurs.