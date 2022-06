Les derniers témoins de personnalité de la victime ont été entendus, mardi matin, devant la cour d'assises de Liège au procès de Laurent Silien, un Liégeois âgé de 38 ans, accusé d'avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur sa compagne. Karine Iskounene a été décrite comme une femme gentille, généreuse et festive mais qui avait du mal à gérer son argent. Les faits reprochés à Laurent Silien s'étaient déroulés à Neupré le 3 juillet 2019. Karine Iskounene, âgée de 56 ans, avait été frappée de plusieurs coups de batte de base-ball. Une somme de 9.000 euros et sa carte de banque lui avaient aussi été dérobées. Laurent Silien, son compagnon, avait été confondu par les éléments scientifiques de l'enquête.

Les jurés ont pu entendre les témoins de personnalité de la victime, qui a été décrite comme une personne chaleureuse et sympathique. Karine Iskounene discutait de tout avec ses amies et s'affichait comme une personne très généreuse. Elle aimait beaucoup manger et elle adorait recevoir ses amis.

Karine Iskounene travaillait dans une école du centre de Liège. Une de ses amies a rapporté qu'elle faisait peu de confidences sur sa vie privée. L'entente paraissait normale dans le couple qu'elle formait avec Laurent Silien.

Une autre amie l'a décrite comme la "copine parfaite", qui était gentille et qui aimait sortir pour faire la fête. Serviable, elle aimait recevoir. Mais elle était aussi apparue déprimée car, à la suite d'un héritage, elle avait été condamnée à payer des loyers à ses filles et elle semblait triste de cette issue. Karine Iskounene avait aussi fait un AVC.

Un ex-compagnon a décrit Karine Iskounene comme une dame avenante, agréable et joyeuse. Elle avait le cœur sur la main et laissait entendre qu'elle disposait de moyens financiers importants. Après avoir hérité de plusieurs maisons, elle avait confié son argent à un banquier. Mais elle en avait aussi perdu une grande partie en jouant en bourse. Karine Iskounene ne semblait pas dépensière, mais elle ne savait pas gérer son argent. Elle roulait en 4x4 l'hiver et en cabriolet l'été.

Selon l'enquête de personnalité réalisée au sujet de la victime, Karine Iskounene avait le défaut de mal gérer l'argent dont elle disposait. Elle vendait ou achetait des biens en perdait systématiquement de l'argent.

Si Karine Iskounene semblait amoureuse au début de sa relation avec Laurent Silien, ses sentiments avaient évolué. Elle parlait de lui en bien, mais elle ne voulait plus de leur relation. "Elle le considérait un peu comme son troisième enfant. Elle devait être derrière lui tout le temps et leur relation ne semblait pas saine, vu la différence d'âge. Il ne semblait pas au même niveau intellectuel qu'elle. Elle ne voulait plus de la relation, mais elle n'arrivait pas à y mettre fin", a confié une amie.

Selon ses amis, Karine Iskounene était aussi trop généreuse. Elle absorbait la misère du monde et se comportait comme un Saint-Bernard, prête à sauver tout le monde.