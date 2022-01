Les jurés de la cour d'assises de Liège ont pu visionner, mardi, les images d'un enregistrement réalisé au départ de caméras de surveillance qui montrent l'agression mortelle dont a été victime Rachid Moumen. L'agression a duré 46 secondes et la victime est décédée après avoir été frappée d'un coup de couteau au thorax. Les faits reprochés à Brahim Cherabi (30 ans) et Younis Bahou (25 ans) s'étaient déroulés le 6 juin 2018 vers 17h28 dans le quartier de Bressoux (Liège). Rachid Moumen, un Liégeois âgé de 36 ans, avait été tué d'un coup de couteau porté au thorax.

L'agression de Rachid Moumen avait été entièrement filmée par des caméras de surveillance de la ville de Liège. Sur les images, la phase ne dure pas plus de 46 secondes. Plusieurs témoins avaient assisté aux faits, dont un homme qui se trouvait à deux mètres des agresseurs, derrière des voitures immobilisées sur la chaussée. Ce témoin capital, qui venait de véhiculer Rachid Moumen vers Bressoux, avait rapporté qu'il avait vu Brahim Cherabi porter un coup de couteau et Younis Bahou faire usage d'un spray lacrymogène en direction de la victime.

Ce témoignage capital portant sur les faits avait été réalisé avant même que la police visionne les caméras de surveillance. Les images ont ensuite confirmé la version du témoin.

Un expert automobile a été consulté durant l'enquête afin d'analyser les images vidéo et de déterminer si le témoin capital aurait pu être gêné dans sa vision par la hauteur des voitures immobilisées sur la chaussée entre lui et la scène de l'agression. Cet expert a déterminé que le témoin n'a été affecté à aucun moment par une gêne visuelle. Durant cette scène, il a observé et s'est même rapproché des agresseurs.

Déjà proposée aux jurés par les enquêteurs, la scène filmée a fait l'objet d'une nouvelle diffusion durant la seconde journée du procès. Les avocats des deux accusés contestent certains éléments issus de ces visionnages.

Les avocats de Brahim Cherabi pointent, par ailleurs, des lacunes dans l'instruction du dossier et soulignent que le juge d'instruction a systématiquement refusé les devoirs complémentaires sollicités. Les conseils de Younis Bahou évoquent des improvisations dans l'enquête et des éléments qui n'auraient pas fait l'objet d'analyses.

Selon l'expert psychologue Devoitille, Brahim Cherabi présente une personnalité globalement immature. L'accusé, isolé sur le plan social, a du mal à gérer les facteurs de stress et montre une impulsivité émotionnelle. Peu fiable dans ses déclarations, il présente une personnalité aux traits antisociaux marqués.

L'expertise réalisée sur Younis Bahou indique qu'il présente un niveau intellectuel entre 70 et 79 mais qu'il n'a pas de retard mental grave. Aucun élément n'évoque une psychose ou un trouble de la personnalité.

Les témoins de moralité seront entendus mercredi.