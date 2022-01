Le ministère public a requis lundi devant la cour d'assises de Liège des peines de 10 ans d'emprisonnement contre Brahim Cherabi et Younis Bahou, reconnus coupables de coups et blessures sur Rachid Moumen ayant causé sa mort sans intention de la donner. Les avocats de la défense sollicitent des sanctions moins conséquentes et assorties de sursis. Les faits reprochés à Brahim Cherabi (30 ans) et Younis Bahou (25 ans) s'étaient déroulés le 6 juin 2018 vers 17h28 dans le quartier de Bressoux (Liège). Rachid Moumen, un Liégeois âgé de 36 ans, avait été tué d'un coup de couteau porté au thorax. Vendredi, les deux accusés avaient été reconnus coupables de coups et blessures ayant causé la mort sans intention de la donner, avec préméditation, et de port d'armes.

Lors des débats sur les peines à infliger aux deux coupables, l'avocate générale Fabienne Bernard a requis des peines de 10 ans d'emprisonnement contre Brahim Cherabi et Younis Bahou. Elle a souligné la gravité des faits et leur violence, puisqu'ils ont été commis avec un couteau. L'avocate générale a également insisté sur le mal causé par les accusés en posant des actes de cette nature, notamment à un quartier pauvre et déjà stigmatisé de la ville de Liège.

Les avocats de Brahim Cherabi, Me Thomas Hames et Me Philippe Zevenne, ont évoqué le but de resocialisation et de réinsertion de la peine. Depuis les faits, Brahim Cherabi ne serait plus le même homme. Après avoir purgé l'équivalent de deux ans et demi de détention, il a respecté ses conditions de libération et s'est réinséré en trouvant un emploi. Selon ses avocats, il pourrait bénéficier d'une peine avec sursis pour le surplus de la détention préventive.

La défense de Younis Bahou, représentée par Me Jean-Louis Gilissen et Me Colin Gilissen, a sollicité une peine humaine et juste en sa faveur. Les avocats ont plaidé une peine assortie d'un sursis sous conditions strictes.