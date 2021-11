L'avocat général Christine Pevée a requis mercredi devant la cour d'assises de Liège la culpabilité de Michel Den Hondt et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde. Selon le ministère public, les deux accusés doivent être reconnus coupable d'un vol avec circonstance aggravante de meurtre commis sur Émile Beauwin. Michel Den Hondt (48 ans) et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde (31 ans) sont accusés d'avoir commis un vol le 4 mai 2018 et d'avoir causé la mort d'Émile Beauwin, un Liégeois âgé de 59 ans souffrant de déficience mentale.

L'avocat général Christine Pevée a souligné lors de son réquisitoire les aveux formulés par Michel Den Hondt sur le fait de vol avec les différentes circonstances aggravantes, dont le meurtre d'Émile Beauwin. "Si Michel Den Hondt a décidé de commettre l'agression d'Émile Beauwin, c'était bien dans l'objectif de lui voler ses biens", a annoncé Mme Pevée.

Selon le ministère public, la même qualification de vol, avec toutes les circonstances aggravantes, doit être retenue contre Damien Nagy. Mais une qualification subsidiaire a été ajoutée au questionnaire qui sera soumis aux jurés. Damien Nagy a effectué mardi de nouvelles déclarations, dans lesquelles il contestait avoir participé à un vol mais reconnaissait avoir pris une part active et réfléchie dans le processus de mise à mort d'Émile Beauwin. C'est la raison pour laquelle des questions subsidiaires relatives à la qualification d'assassinat ont été ajoutées.

Mais pour l'avocat général, une autre qualification des faits est inutile car Damien Nagy a bien commis les faits de vol avec Michel Den Hondt et a posé des actes de participation. "Il a apporté une aide indispensable au vol. Il a reconnu avoir retiré une bague avec violence du doigt de la victime. Rien que pour cela, cela entraîne une réponse affirmative à la question du vol. Mais Damien Nagy a aussi dépouillé la victime de l'ensemble de ses biens, de ses objets ou vêtements. Les deux étaient présents et ont posé des actes matériels", a souligné Mme Pevée.

Le ministère public souligne encore que les accusés étaient présents lorsque des coups de masse et de pied ont été portés à la victime lors de sa mise à mort.

L'avocat général a encore insisté sur le rôle de Damien Nagy, qui disait avoir été pris par surprise par Den Hondt, pris en otage par ses menaces et mis devant le fait accompli. "Évidemment, c'est faux ! Damien Nagy ne croit pas lui-même à ce qu'il raconte et modifie ses versions. Les éléments objectifs du dossier, comme la téléphonie, le confondent. Damien Nagy est présent à chaque instant. À aucun moment, il ne s'est désolidarisé de ce qui s'est passé", a requis Christine Pevée.

La défense plaidera ce mercredi après-midi.