La défense de Laurent Silien a plaidé jeudi matin devant la cour d'assises de Liège pour que son client soit déclaré coupable de meurtre. La défense affirme que son client a posé un acte impulsif et n'a pas commis les faits dans le seul but de voler la victime. Le verdict sur la culpabilité est attendu en cours d'après-midi. Il est reproché à l'accusé d'avoir frappé à plusieurs reprises avec une batte de base-ball Karine Iskounene, le 3 juillet 2019 en début de soirée à Neupré. Une somme de 9.000 euros et une carte de banque avaient aussi été dérobées à la quinquagénaire. Laurent Silien, son compagnon, avait été confondu par les éléments scientifiques de l'enquête.

Laurent Silien est accusé de vol avec circonstance aggravante de meurtre. Mais ses avocats, Me François Wintgens et Me Paul Delbouille, contestent l'accusation principale et souhaitent que les faits soient qualifiés en meurtre.

Selon Me François Wintgens, les faits ont été commis dans un contexte particulier. Laurent Silien et Karine Iskounene formaient un couple avec deux personnalités très différentes. Laurent Silien aimait et admirait Karine Iskounene, qui pouvait être impulsive ou excessive, a avancé la défense. Le couple s'aimait mais avait été mis à l'épreuve durant plusieurs mois. Comme un barrage, Laurent Silien avait accumulé les tensions.

Le jour des faits, le couple s'est disputé. Laurent Silien aurait débordé et posé un acte impulsif lors de cette confrontation. Selon Me Wintgens, il a commis un meurtre et l'intention d'homicide a perduré sur l'ensemble de la scène. Mais l'avocat affirme que son client n'a pas commis les faits dans le but de voler la victime. Le vol est totalement accessoire par rapport à l'homicide commis, selon lui.

La défense a également contesté la préméditation des faits.

"J'ai commis un acte impardonnable et inexcusable. Je suis désolé, j'ai des remords et des regrets pour le mal que j'ai fait subir", s'est excusé l'accusé lors de sa dernière prise de parole.

Après avoir entendu les répliques, le jury a entamé sa délibération en début d'après-midi. Il doit répondre à un total de six questions. Le verdict est attendu en cours d'après-midi.