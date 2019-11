Les derniers témoins de moralité ont été entendus jeudi après-midi devant la cour d'assises de Liège au procès de Mohamed Boughaiout, un Liégeois âgé de 33 ans accusé d'avoir commis le meurtre de sa mère.

Ces témoins ont notamment précisé que l'accusé était adulé par sa mère, qui le considérait comme un dieu. Mohamed Boughaiout (33 ans) avait tué sa mère âgée de 62 ans le matin du 20 octobre 2017 à Liège. Le corps de Fatima El Mezouar avait été découvert le lendemain des faits, plongé dans un ruisseau de la commune de Stoumont.

L'enquête de moralité réalisée sur l'accusé a révélé qu'il était issu de parents d'origine algérienne. Le père avait été naturalisé français tandis que la mère avait obtenu la nationalité belge. Les enfants de ce couple sont nés en Belgique. Les relations familiales étaient bonnes et les enfants avaient reçu une éducation stricte. Le père était décédé en avril 2014.

Plusieurs témoins ont confirmé lors de l'enquête de moralité que Mohamed Boughaiout était considéré comme un dieu par sa mère. "Elle lui pardonnait tout. Il n'avait jamais manqué de rien", a relevé une enquêtrice sur base des témoignages des sœurs de l'accusé.

Mohamed Boughaiout a été dépeint comme menteur, narcissique et imbu de lui-même. L'accusé, décrit comme taiseux et renfermé, n'assumerait pas ses actes. Rien ne l'impacterait. Dès son plus jeune âge, il avait multiplié les bêtises, comme tuer les poissons de ses sœurs, brûler le papier-peint des toilettes de son école au chalumeau ou encore s'enfermer dans une voiture en justifiant son comportement par l'influence de l'ange et du démon.

Durant son parcours scolaire, Mohamed Boughaiout avait été exclu d'une école après avoir commis une fausse alerte à la bombe. Il n'avait pas obtenu de certificat d'études secondaires mais il avait falsifié la signature d'un directeur d'école pour se fabriquer un faux diplôme, obtenir deux bourses d'étude et entame des études universitaires en sciences humaines et en criminologie.

Plusieurs relations sentimentales de l'accusé ont évoqué son caractère manipulateur et le contrôle perpétuel qu'il entendait exercer sur ses compagnes. Il était omniprésent et se livrait à un chantage émotionnel, faisant notamment croire qu'il était atteint d'un cancer après avoir rédigé un faux certificat médical.

Selon des témoins, la mère de Mohamed Boughaiout aurait vu clair dans son jeu. Fatiguée de son comportement, elle avait décidé de ne plus se laisser manipuler. Les voisins de Mohamed Boughaiout l'ont décrit comme un garçon trop gâté par sa mère et auteur de plusieurs faits qui ont entraîné ses condamnations.

Mohamed Boughaiout semblait avoir une vie sociale renfermée et limitée. Il vivait au crochet de sa famille et réclamait de l'argent à sa mère et à ses sœurs. Durant sa formation, il évoquait devoir s'affranchir d'une dette d'argent dans un délai court.

Mohamed Boughaiout a encore été décrit comme une personne égocentrique et nocive, qui ne présente aucune empathie pour autrui. Manipulateur, il est capable de servir le discours qui peut faire plaisir ou rassurer.

Les plaidoiries des avocats des parties civiles et de la défense ainsi que le réquisitoire de l'avocat général débuteront vendredi matin.