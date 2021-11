L'avocate générale Christine Pevée a requis lundi matin devant la cour d'assises de Liège la réclusion criminelle à perpétuité contre Michel Den Hondt, reconnu coupable d'avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre contre Émile Beauwin. Le ministère public a requis contre Damien Nagy, coupable des mêmes faits, une peine de 28 ans d'emprisonnement. Michel Den Hondt (48 ans) et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde (31 ans) ont été déclarés coupables d'avoir commis les faits qui ont causé la mort d'Émile Beauwin, un Liégeois âgé de 59 ans souffrant de déficience mentale. Émile Beauwin s'était fait voler sa voiture et divers objets le 4 mai 2018 au matin. Son corps avait été retrouvé abandonné en pleine campagne à Bierset.

Lors de son réquisitoire, l'avocate générale, Christine Pevée, a insisté sur la gravité des faits commis par les deux accusés. Ceux-ci étaient solidaires dans leur décision d'attaquer une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé mentale connu de tous.

"La victime était une proie facile. Émile Beauwin était un oiseau pour ces deux félins. Il avait été élevé seul dans un orphelinat à partir de ses 5 ans. Il avait toujours accepté de se soumettre aux différents traitements imposés. Cet homme souffrant d'un handicap mental était une personne confiante, un peu naïve, contente de faire de nouvelles connaissances et de s'intégrer dans une vie ordinaire. Le matin des faits, Émile Beauwin était arrivé confiant pour rendre service à quelqu'un. Il a vécu ensuite une souffrance extrême et une agonie qui a duré toute la matinée. Cette souffrance lui a été infligée dans un but dérisoire", a relevé Mme Pevée.

Le ministère public a rappelé que les faits commis par les deux accusés (tuer pour masquer un vol) sont considérés comme ce qu'il y a de plus grave dans l'arsenal juridique.

Mme Pevée a souligné que les deux accusés ont fonctionné ensemble et que ce fonctionnement s'explique par leur personnalité. Mais tous les deux sont pleinement responsables de ce qui s'est produit. Leur situation est différente car, à l'inverse de Damien Nagy, Michel Den Hondt présente des antécédents judiciaires. "Michel Den Hondt est celui qui a eu l'idée des faits. Il a tenu un rôle majeur, car il a mis Émile Beauwin en confiance en utilisant son statut d'assistant social. Il a fait preuve d'un cynisme absolu", a souligné l'avocate générale.

Celle-ci a requis la peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Michel Den Hondt et une peine de 28 ans de prison contre Damien Nagy.

Les avocats de la défense ont sollicité des peines moins lourdes et plus nuancées en fonction de la personnalité de leur client.

L'arrêt sur les peines est attendu en cours d'après-midi.