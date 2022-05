L'accusé reconnait avoir tué sa compagne Karine Ikounene à l'aide d'une batte de baseball, lors d'une dispute en juillet 2019 à Neupré. Le 3 juillet 2019, une dispute éclate chez la victime. Karine Iskounene reprochait à Laurent Silien des problèmes financiers, le fait qu'il ne ramenait pas beaucoup d'argent au domicile et qu'une somme de 2.000 euros lui avait été prise. Elle lui a également dit qu'elle voulait le quitter. "Elle pleurait et était fâchée sur moi, ce qui est compréhensif. On a discuté et je n'ai pas été tendre dans mes paroles. J'ai dit des paroles que je regrette," a expliqué Laurent Silien, lundi, au sein de la cour d'assise de Liège.

Le ton est ensuite monté, la victime continuait de faire des reproches à l'accusé. "Elle m'a dit qu'elle voulait se suicider. Je lui ai dit qu'elle n'avait qu'à le faire, car ce n'était pas la première fois qu'elle le disait. Elle a alors pris un couteau qu'elle a porté à sa gorge. Je lui ai repris violemment le couteau des mains. Je suis rentré dans la cuisine pour me calmer et elle est revenue dans la cuisine pour encore me faire des reproches. L'engueulade a commencé à devenir de plus en plus méchante et je ne l'écoutais plus, je voulais partir. Elle m'a attrapé et je l'ai repoussée violemment. Je suis allé dans la chambre pour prendre mes affaires et partir. J'étais dans un excès de colère. Je l'entendais continuer de s'énerver. Elle est revenue et m'a à nouveau fait des reproches. J'ai alors explosé, j'ai pris la batte de baseball et je l'ai frappée. Je me rappelle avoir donné trois coups, mais j'en ai peut-être donné plus. J'essayais de lutter pour me dire que ce n'était pas possible. Le résultat, c'est que j'ai tué quelqu'un", a lâché l'accusé.

Lors de la scène de coups, la victime était assise sur un banc. Laurent Silien a expliqué que, pour qu'elle tombe ne pas, il l'a prise et l'a déposée au sol, en s'excusant auprès d'elle. Dans son interrogatoire lundi, il a dit avoir eu l'impression qu'elle l'avait remercié.

Il a ensuite arrangé la scène. "À la fin des faits, j'ai foutu le bordel. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour brouiller les pistes et faire croire à un cambriolage," a-t-il précisé. Il a également utilisé plusieurs produits de nettoyage pour masquer l'odeur.

Laurent Silien a nettoyé les sols pour faire disparaitre l'odeur et il a été chercher une enveloppe avec une somme de plus de 10.000 euros qui se trouvait dans le garage. "L'argent a toujours été le problème. Je me suis changé et je suis parti avec la voiture et l'argent. Puis, je me suis arrêté et j'ai brûlé l'argent," a détaillé l'homme originaire de Saint-Nicolas.

Par après, il s'est rendu chez un ami garagiste pour qu'il regarde à un problème de ceinture sur sa voiture. En revenant, il s'est arrêté à la pompe à essence pour faire le plein et acheter des pizzas. "C'était ce qui avait été prévu plus tôt dans la journée," a raconté Laurent Silien. Il a aussi été chercher deux boissons énergisantes et des paquets de cigarettes.

Il est rentré chez lui comme s'il ne s'était rien passé. En voyant la victime au sol, il a crié à l'aide et a secoué le corps. "Ce que j'ai vu, c'est un carnage. Pour moi, j'ai la continuité d'une journée qui s'est bien passée et je n'ai pas le souvenir de la dispute. Par rapport à ce que j'ai vu, ce n'était pas possible que cela soit moi", a fait remarquer Laurent Silien. Il a été rejoint par la voisine, alertée par les cris, qui a appelé les secours et a réalisé un massage cardiaque, avant que l'accusé ne prenne le relais.

Lorsque les secours sont arrivés, il était déjà trop tard. L'accusé, quant à lui, a été emmené par les policiers vers le véhicule de police avant de faire un malaise.

Il a ensuite été entendu, a nié et a été relâché le lendemain des faits. Ce n'est que le 20 novembre 2019 qu'il a été arrêté, après être resté chez sa mère et son beau-père où il "végétait" depuis plusieurs mois, a-t-il déclaré.

Laurent Silien est accusé de vol avec circonstance aggravante de meurtre sur sa compagne et est défendu par Me François Wintgens et Me Paul Delbouille. Le substitut Fabienne Bernard siège au poste du ministère public. Les intérêts des familles de la victime sont défendus par Me Molders-Pierre, Me Gorlé et Me Töller. Le procès présidé par Michel Charpentier devrait durer une dizaine de jours.