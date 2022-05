La cour d'assises de Liège a constitué mercredi après-midi un jury composé de huit femmes et quatre hommes en vue de juger Laurent Silien, un Liégeois de 38 ans,accusé d'avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur sa compagne. Les débats au fond débuteront lundi. Les faits reprochés à l'accusé s'étaient déroulés à Neupré le 3 juillet 2019 en début de soirée. Karine Iskounene, âgée de 56 ans, avait été frappée de plusieurs coups de batte de base-ball. Une somme de 9.000 euros et sa carte de banque lui avaient aussi été dérobées. Laurent Silien, son compagnon, avait été confondu par les éléments scientifiques de l'enquête.

Laurent Silien était le compagnon de la victime depuis une douzaine d'années. Le couple traversait certaines difficultés. Le 3 juillet 2019, Laurent Silien avait simulé la découverte d'une agression commise sur sa compagne.

A son retour au domicile de Neupré, il avait alerté les voisins et prétendu avoir découvert Karine Iskounene inanimée. Elle avait été frappée et tuée de plusieurs coups de batte de base-ball. Elle présentait des traces de coups au visage, au cou et à l'arrière du crâne. Un des coups avait causé une fracture du crâne et occasionné le décès.

Les techniques du laboratoire de la police scientifique avaient permis de confondre Laurent Silien comme auteur des faits. L'utilisation du "Bluestar" pour révéler les traces de sang avait notamment fait apparaître des traces de pas et des projections de sang qui ont démontré l'implication de Laurent Silien dans la dynamique de la scène. Ces traces n'étaient pas compatibles avec celles laissées lorsqu'il prétendait avoir découvert le corps.

L'enquête avait aussi démontré que la maison de la victime avait été fouillée à des endroits bien précis, là où elle cachait de l'argent.

Rattrapé par les éléments de l'enquête, Laurent Silien avait donné différentes versions. Outre la version de l'agression par un tiers, il avait d'abord soutenu que Karine Iskounene lui avait annoncé qu'elle voulait partir s'installer en France et qu'il se serait senti abandonné. Il avait aussi évoqué une version dans laquelle la victime lui aurait demandé son aide pour se suicider. Dans une ultime version, il avait raconté avoir vu rouge et frappé la victime parce qu'elle lui aurait annoncé qu'elle préférait mourir que de rester avec lui.

Laurent Silien est défendu par Me François Wintgens et Me Paul Delbouille. Le substitut Fabienne Bernard siège au poste du ministère public. Les intérêts des familles de la victime sont défendus par Me Molders-Pierre, Me Gorlé et Me Töller.

Le procès présidé par Michel Charpentier devrait durer 10 jours. Les débats au fond débuteront lundi à 09h00.