La cour d'assises de Liège a entamé lundi matin le procès de Terri Hoyoux, un habitant de Braine-L'Alleud de 26 ans, et Grégory Baudin, un Bruxellois de 23 ans, par la lecture de l'acte d'accusation. Les deux hommes sont accusés d'avoir commis le meurtre d'Anita Lekeu, 69 ans, le 25 octobre 2019 à Wanze pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Anita Lekeu avait été étranglée. Mais son corps présentait aussi 15 lésions résultant de coups de couteau. Les deux accusés devront aussi répondre d'une fraude informatique après avoir effectué des achats avec la carte de banque dérobée à la victime.

Selon la version présentée par le ministère public, le corps sans vie d'Anita Lekeu avait été découvert le 26 octobre 2019 dans sa maison située rue Joseph Delhalle à Wanze. Les premières constatations avaient permis de démontrer que la sexagénaire avait été agressée à son domicile lors d'un cambriolage.

L'enquête a démontré que Terri Hoyoux avait proposé à son ami Grégory Baudin de commettre un vol chez la victime, qui était sa grand-mère. Le plan initial était de demander l'hébergement à la victime, d'attendre que celle-ci s'endorme et de procéder au vol de différents objets. Grégory Baudin devait attendre à l'extérieur de la maison et y entrer une fois la septuagénaire endormie pour commettre le vol.

Mais ce plan ne s'était pas déroulé comme prévu. Anita Lekeu avait démasqué Terri Hoyoux et lui avait reproché de lui avoir menti sur les raisons de sa présence. Terri Hoyoux aurait alors été pris d'un coup de sang et étranglé la victime avant de lui porter plusieurs coups de couteau dans le cou. Selon l'autopsie, le décès de la victime s'explique par la concomitance entre une hémorragie et une asphyxie par strangulation au lien. Quinze lésions occasionnées par un couteau ont notamment été constatées sur la victime.

Terri Hoyoux avait finalement avoué le meurtre d'Anita Lekeu. Démasqué par la victime la nuit des faits, il avait affirmé qu'il avait étranglé Anita Lekeu pour la faire taire et qu'il avait donné des coups de couteau à Anita Lekeu dans un second temps afin d'être certain qu'elle était décédée et qu'elle ne parlerait pas.

Lors de la présentation des actes de défense, le conseil de Terri Hoyoux, Me Gilissen, a précisé que son client est en aveux complets sur les faits qui lui sont reprochés. "Il est coupable. Il a tué dans les conditions qui ont été rappelées dans l'acte d'accusation celle qui était sa grand-mère de cœur. Il va essayer d'expliquer lors du procès comment un vol a pu dérailler à ce point. Pourquoi il a tué cette pauvre femme, qui ne devait pas mourir de cette manière-là et ce jour-là", a indiqué l'avocat.

La défense de Terri Hoyoux a précisé que son client reconnaît avoir emmené avec lui Grégory Baudin pour commettre un vol. Mais il affirme que Grégory Baudin n'a rien à voir avec la mort d'Anita Lekeu. "Il n'a joué aucun rôle, même pas du bout des ongles", a précisé Me Gilissen.

La défense de Grégory Baudin, Me Toussaint, a confirmé que son client conteste son implication dans le meurtre de la victime.