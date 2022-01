La cour d'assises de Liège entamera mercredi à 14h00 le procès de Brahim Cherabi et de Younis Bahou, accusés d'avoir commis l'assassinat de Rachid Moumen le 6 juin 2018 à Bressoux. La première audience sera consacrée à la formation du jury. Les faits reprochés à Brahim Cherabi (30) et Younis Bahou (25) s'étaient déroulés le 6 juin 2018 vers 17h30 dans le quartier de Bressoux (Liège). Rachid Moumen, un Liégeois âgé de 36 ans, avait été tué d'un coup de couteau porté au sternum. Les faits s'étaient déroulés en pleine rue.

Selon les éléments de l'enquête, il existait un différend entre Brahim Cherabi et Rachid Moumen au sujet du prêt d'une somme de 2.000 euros. Rachid Moumen devait octroyer ce prêt à Brahim Cherabi, qui l'avait refusé.

Rachid Moumen, qui aurait été insulté, aurait décidé d'aller discuter avec Brahim Cherabi. A son arrivée dans la rue du Moulin à Bressoux, il avait été pris à partie par Brahim Cherabi et Younis Bahou. Rachid Moumen avait reçu des coups de poing, un coup de couteau dans le sternum et un jet de spray lacrymogène.

Brahim Cherabi serait l'auteur du coup de couteau mortel tandis que Younis Bahou, qui avait donné une fausse identité et se prétendait mineur d'âge, serait l'auteur du jet de spray lacrymogène.

Les faits avaient été filmés par une caméra de surveillance de la ville de Liège. Ces images avaient permis d'établir les rôles des accusés mais aussi leur fuite et des gestes de mutilations volontaires afin de faire croire qu'ils avaient été victimes de coups de couteau.

Brahim Cherabi et Younis Bahou sont accusés par l'avocat général Fabienne Bernard d'assassinat et de port d'arme illégale ou prohibée.

Brahim Cherabi sera défendu par Me Jean-Louis Gilissen et Me Colin Gilissen. Younis Bahou sera défendu par Me Philippe Zevenne et Me Thomas Hames. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Paul Delbouille et Me François Wintgens.

Le procès devrait durer huit jours. La première audience sera consacrée à la constitution du jury. Les débats au fond débuteront le lundi 24 janvier.