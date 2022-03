Les enquêteurs ont présenté mardi matin devant la cour d'assises de Liège les derniers éléments des investigations réalisées dans le but d'élucider les circonstances de l'agression mortelle de Jean Driesmans, un glacier herstalien âgé de 80 ans. L'enquête a notamment démontré que les cinq agresseurs ont acheté de l'alcool et de la drogue avec une partie du butin pour faire la fête le soir des faits. Jean Driesmans avait été frappé à de nombreuses reprises lors d'une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes. Ce glacier ambulant avait été tué et dépouillé d'une somme de 1.600 euros, de bijoux et d'un GSM. Lucas Pianta (24 ans) et K. (23 ans) sont les seuls à répondre de ces faits devant la cour d'assises.

Selon les éléments de l'enquête, c'est une jeune fille âgée de plus de 16 ans qui était à l'origine de l'agression de Jean Driesmans. Cette jeune fille avait fait connaissance avec lui et lui rendait visite une fois par semaine. Jean Driesmans se montrait généreux avec elle et lui avait déjà fait des cadeaux pour un montant de 2.200 euros. Le 23 février, elle lui avait rendu une dernière visite habituelle avant d'imaginer y mener une agression pour le dépouiller. Elle savait que Jean Driesmans disposait d'argent liquide, de bijoux et d'une importante somme d'argent sur son compte en banque.

Le plan initial aurait consisté à attacher la victime, à fouiller la maison pour voler de l'argent et des bijoux et à convaincre Jean Driesmans de donner le code de sa carte bancaire. La jeune femme aurait donné la marche à suivre pour le déroulement de l'agression. Les cinq agresseurs se sont rendus chez Jean Driesmans en utilisant le bus.

Les éléments de l'enquête démontrent aussi que l'agression ne s'est pas déroulée comme elle avait été initialement planifiée. La jeune femme est rentrée en premier dans l'habitation de Jean Driesmans mais les quatre autres agresseurs ont suivi et ont frappé directement la victime. L'homme aurait tenté à plusieurs reprises de se relever mais K. lui portait des coups de pied puissants pour l'en empêcher. C'est à la fin de la scène que les différents agresseurs ont constaté qu'ils sont allés trop loin, car Jean Driesmans était inconscient et baignait dans son sang.

Après les faits, les agresseurs se sont rendus dans un squat. Ils ont acheté des stupéfiants et de l'alcool avec une partie de l'argent volé pour une soirée festive. Ils ont retiré chacun 320 euros et des bijoux de cette agression.