La cour d'assises de Liège a poursuivi mardi matin le procès d'Ahmed Freha et de Fethi Rezzioui, accusés d'avoir commis un vol à Grâce-Hollogne en 2009 et d'avoir commis le meurtre de Luc Verheyen. Les analyses des empreintes et des traces ADN ont confirmé la présence des deux accusés sur les lieux des faits. Elles ont aussi confirmé qu'Ahmed Freha a bien conduit la voiture qui a été dérobée à Luc Verheyen après les faits. Ahmed Freha et Fethi Rezzioui, deux Algériens âgés de 38 et 39 ans, sont accusés d'avoir commis un vol au préjudice de Luc Verheyen et d'avoir commis un meurtre pour faciliter ce vol ou en assurer l'impunité. Luc Verheyen (45 ans) avait été tué de cinq coups de couteau le 11 octobre 2009 à son domicile de Grâce-Hollogne.

Les enquêteurs ont présenté mardi matin aux jurés les résultats de leurs différentes investigations. Les photos de la découverte des lieux ont été exposées et ont montré la présence, dans l'habitation de Luc Verheyen, de nombreuses traces de sang. Cette habitation était en grand désordre et avait été fouillée. Le corps de Luc Verheyen se trouvait dans une pièce annexe qui faisait office de buanderie. Il était recroquevillé, présentait de nombreuses traces de sang et d'importantes plaies occasionnées au couteau. Certaines de ces plaies profondes étaient aussi des plaies de défense.

Des bouteilles de bière vides et des emballages de nourriture ont également été retrouvés. Les investigations des enquêteurs se sont portées sur toutes les traces retrouvées sur place. Il s'agit des traces de sang, des empreintes et des relevés d'ADN. Des prélèvements ADN ont aussi été effectués dans la voiture de Luc Verheyen, où le profil d'Ahmed Freha a été identifié sur le volant, le levier de vitesses et le frein à main.

Le spécialise en analyses d'ADN Angelo Abati a confirmé que les profils génétiques des accusés ont été retrouvés sur divers objets dans l'habitation, comme des verres vides et des emballages de préservatifs. L'ADN de l'accusé Freha n'a pas été identifié sur le couteau qui semble avoir été utilisé lors des faits.

Lors de la journée de lundi, un incident de procédure avait été soulevé par la défense d'Ahmed Freha, qui avait réclamé l'irrecevabilité des poursuites, parce qu'une pièce décisive du dossier ne lui avait pas été communiquée. Cette pièce concernait un prélèvement effectué sur le GSM de la victime. L'ADN d'Ahmed Freha aurait été identifié sur la batterie de ce GSM. La demande de la défense avait été rejetée par la cour, qui avait estimé que la défense avait accès aux pièces à conviction.

Mardi matin, la défense a, de nouveau, interpelé la cour en soulignant que le GSM de la victime ne se trouve pas dans les pièces à conviction. La défense se trouve dans l'impossibilité de mandater une contre-expertise sur ce GSM. Cet incident pourrait conduire les avocats de la défense à déposer de nouvelles conclusions et à provoquer l'interruption momentanée du procès.