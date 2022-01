Les avocats de Brahim Cherabi (30 ans) et Younis Bahou (25 ans) ont sollicité, jeudi après-midi, devant la cour d'assises de Liège leur acquittement pour les faits d'assassinat qui leur sont reprochés. Les conseils des deux accusés ont évoqué une scène de coups et blessures volontaires, dont les circonstances aggravantes restent à apprécier par les jurés. Rachid Moumen, un Liégeois âgé de 36 ans, avait été tué d'un coup de couteau porté au thorax le 6 juin 2018 à Bressoux.

Lors de son réquisitoire, l'avocat général avait évoqué un doute sur l'intention homicide et sollicité la qualification des faits en coup et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les avocats des deux accusés contestent aussi l'intention de tuer dans le chef de leurs clients.

Me Thomas Hames et Me Philippe Zevenne, avocats de Brahim Cherabi, rejettent la thèse selon laquelle les accusés auraient tendu un traquenard à Rachid Moumen. Me Hames a projeté la vidéo enregistrée de l'agression et présenté sa propre analyse. Selon lui, les images ne permettent pas de démontrer que Brahim Cherabi a porté un coup de couteau à la victime. Brahim Cherabi semblait plutôt repousser Younis Bahou. L'avocat estime aussi que la victime, Rachid Moumen, semblait focalisée sur Younis Bahou et ne semblait pas se défendre de Brahim Cherabi.

"Sur cette scène désordonnée et fugace, on ne voit à aucun moment Brahim Cherabi porter un coup de couteau. L'objet qui est dans ses mains n'est pas identifié", a soutenu l'avocat.

Selon Me Zevenne, il est important de déterminer qui a porté le coup fatal à la victime. Mais rien ne permet de le démontrer, alors que la concertation préalable des accusés ne ressort de nulle part.

"Un des deux accusés ment. Mais ce n'est pas Cherabi. Dans notre thèse, c'est Younis Bahou qui a porté le coup de couteau. Ce couteau se trouvait dans son sac. Il l'a utilisé contre Rachid Moumen, il s'en est servi pour se taillader le bras et il s'en est ensuite débarrassé", a soutenu Me Zevenne.

La défense de Brahim Cherabi soutient encore qu'il a participé à une bagarre mais qu'il ne savait pas que Younis Bahou allait faire usage d'un couteau. Il ne s'était pas associé à cette idée. Me Zevenne estime que son client pourrait être acquitté pour la circonstance aggravante relative au décès involontaire de la victime et pour le port d'arme.

La défense de Younis Bahou, Me Jean-Louis Gilissen et Me Colin Gilissen, plaide pour une qualification des faits en coups et blessures volontaires. Les avocats contestent aussi la circonstance aggravante liée au décès involontaire de la victime. "La différence avec l'autre accusé, c'est que Younis Bahou conteste avoir été porteur d'un couteau avant les faits et d'en avoir fait usage. Aucun témoin ne l'a vu porter un coup de couteau à la victime", a indiqué Me Jean-Louis Gilissen.

La délibération sur la culpabilité aura lieu vendredi.