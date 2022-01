Le procès de Diana Hanzé, une Jalhaytoise de 29 ans accusée d'avoir commis le meurtre par défenestration de Mohamed El Atmani, a débuté lundi matin devant la cour d'assises de Liège. Les avocats de la défense, Me Simonis et Me Reynders, solliciteront l'acquittement de leur cliente. Les faits reprochés à l'accusée se sont déroulés le 5 avril 2017 vers 15h30 à Verviers. Mohamed El Atmani (46 ans), qui était en séjour illégal, a fait une chute depuis la fenêtre du deuxième étage d'un immeuble situé rue des Raines. Selon l'enquête, la victime aurait été poussée avant de tomber par la fenêtre. Il est décédé des suites de ses blessures après son hospitalisation.

Le jour des faits, deux femmes squattaient l'appartement, inoccupé, avec Mohamed El Atmani. Le trio avait consommé de la drogue pendant plusieurs jours. Diana Hanzé a été retrouvée sur place immédiatement après la chute, alors qu'elle semblait dormir sur un canapé.

Des experts ont écarté la thèse accidentelle ou du suicide de la victime. Un spécialiste en biomécanique humaine, chargé d'analyser la trajectoire de la chute du corps, avait conclu à une défenestration volontaire, avec intervention d'un tiers et une poussée dans le dos.

Diana Hanzé, sous influence de produits stupéfiants, a d'abord avoué le meurtre, expliquant avoir repoussé Mohamed El Atmani pour refuser ses avances, mais que son intention n'était pas de le tuer. L'accusée était ensuite revenue sur ses aveux et avait déclaré les avoir formulés afin de couvrir l'autre femme présente au moment des faits.

Diana Hanzé a déjà été jugée par le tribunal correctionnel de Verviers. Initialement renvoyée pour répondre de la prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, elle avait été acquittée. Le parquet avait fait appel de la décision et la cour d'appel, estimant qu'il existait des éléments prouvant l'intention d'homicide, s'était déclarée incompétente. Les faits doivent donc être rejugés par une cour d'assises.

Après la lecture de l'acte d'accusation de l'avocat général Pascale Schils, les avocats de la défense ont exposé les éléments de leur stratégie de défense. Me Mathieu Simonis a rappelé aux jurés que l'acte d'accusation n'était qu'une "hypothèse" présentée par le ministère public. L'avocat a souligné que sa cliente avait initialement déclaré qu'elle dormait au moment des faits et qu'elle ignorait la cause de la mort de la victime.

"Plusieurs hypothèses ont été émises. La victime pourrait avoir été poussée par Diana Hanzé ou par une autre personne. Mais le dossier ne peut exclure un accident ou un suicide. Ces différentes hypothèses et le manque d'indices de sa culpabilité ont poussé le tribunal de Verviers à acquitter Diana Hanzé", a ajouté Me Simonis.

Selon l'avocat, le fait qu'un juge professionnel a déjà rendu une décision dans le dossier donne un caractère exceptionnel au procès. "Un juge professionnel a rendu une décision d'acquittement. Vous, jurés, ne serez donc pas les premiers à la juger", a épinglé l'avocat.

"Les membres du jury ne sont absolument pas tenus par les conclusions du juge de première instance", a répondu l'avocat général.