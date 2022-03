Les avocats des parties civiles ont soutenu jeudi devant la cour d'assises de Liège que Naïm Touzani (29 ans) a commis l'assassinat de sa jeune compagne Siham. Au cours de leurs plaidoiries, les avocats des différentes victimes ont insisté sur les menaces proférées par l'accusé et sur l'intensité des coups et qui ont causé la mort de la victime. Les faits s'étaient déroulés le 9 avril 2017 à Liège dans l'appartement que Naïm Touzani louait dans le quartier du Longdoz. Siham, une jeune femme âgée de 17 ans, avait été frappée à de nombreuses reprises et était décédée des suites de ses blessures.

Me Abdelhadi Amrani, avocat de la sœur de la victime, a insisté sur les nombreux mensonges de Naïm Touzani au cours de l'enquête. Il a décrit l'accusé comme un homme violent mais qui ciblait uniquement des gamines vulnérables. "Jamais il n'a attaqué un homme de son acabit", a regretté l'avocat.

Me Amrani a soutenu que Naïm Touzani a massacré la jeune Siham et a attendu longtemps avant d'appeler les secours. Selon lui, c'est vers 14h52 que Naïm Touzani a porté les coups à Siham et l'a abandonnée gisante sur le lit. Il s'est ensuite constitué un alibi et ce n'est qu'à 18h39 qu'il a appelé les secours. Entre-temps, il a effectué du nettoyage dans l'appartement afin d'effacer certaines traces de sang.

Me Séverine Solfrini, avocate d'autres membres de la famille de la victime, a insisté aussi sur les mensonges de l'accusé. Naïm Touzani s'était livré à la police plus de deux mois après les faits pour s'expliquer, mais il a toujours affirmé avoir porté un nombre de coups très limité, alors que le dossier démontre le contraire.

Pour la partie civile, c'est parce que Naïm Touzani n'a pas supporté d'apprendre que Siham avait eu une relation sexuelle avec un autre garçon qu'il l'a tuée. "La vérité de ce dossier, c'est que Naïm Touzani avait le droit de vie ou de mort sur cette gamine !", a affirmé Me Solfrini.

Le conseil des victimes a insisté sur les menaces qui ont été proférées par Naïm Touzani à l'encontre de la jeune Siham. Il avait notamment déjà menacé de la tuer si elle devait lui mentir ou la trahir. "Si tu ne veux pas finir jeune, assassinée ou découpée", lui avait-il adressé un mois avant les faits.

Me Solfrini a soutenu que, le jour des faits, Naïm Touzani a franchi une étape supplémentaire dans la violence à l'égard de Siham. Il parlait de dégoût et d'élément déclencheur quand il s'est justifié sur les faits. "C'est l'intensité des coups qui démontre qu'elle a été frappée bien plus fort que les autres jours. Ces coups ont causé la mort. Naïm Touzani parlait dégoût, car Siham avait commis un crime de lèse-majesté et avait eu l'insupportable idée de lui avouer une relation sexuelle avec un autre garçon", a détaillé Me Solfrini.

La partie civile relève encore que cinq coups, au minimum, ont été portés au niveau de la tête de la victime, une zone létale. Me Solfrini a encore soutenu que ces coups ont été portés avec l'intention de tuer mais qu'ils ont aussi été prémédités. La qualification suggérée par les parties civiles est donc l'assassinat.