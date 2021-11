La cour d'assises de Liège a entendu mardi matin les derniers témoins de moralité au procès de Michel Den Hondt et de Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde, accusés de vol avec circonstance aggravante de meurtre commis sur Émile Beauwin (59 ans). La dernière demi-journée a été consacrée aux témoins de moralité qui ont dressé un portrait favorable de Damien Nagy. Les plaidoiries et le réquisitoire auront lieu mercredi. Michel Den Hondt (48 ans) et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde (31 ans) sont accusés d'avoir commis les faits qui ont causé la mort d'Émile Beauwin, un Liégeois âgé de 59 ans souffrant de déficience mentale. Émile Beauwin s'était fait voler sa voiture et divers objets le 4 mai 2018 au matin. Son corps avait été retrouvé abandonné en pleine campagne à Bierset.

Né en Belgique en 1989, Damien Nagy avait vécu la séparation de ses parents alors qu'il était enfant. Il avait ensuite été adopté par le nouveau compagnon de sa mère. Sa famille s'était installée dans le Pays basque, où l'accusé est resté jusqu'en 2012 ou 2013.

Damien Nagy a vécu une enfance heureuse et n'a jamais connu de problème avec la justice. Il ne possède aucun antécédent judiciaire. Sa scolarité s'est orientée vers une formation en travaux forestiers. Il a été diplômé dans cette formation et a entamé une seconde en développement multimédia qui n'a pas abouti.

Lorsqu'il était enfant ou adolescent, Damien Nagy était en surpoids. C'est à l'âge adulte qu'il a décidé de maigrir et de se prendre en main sur le plan physique et sportif.

Damien Nagy dit avoir occupé une multitude de petits boulots en France et en Belgique. A l'époque de son arrestation, l'accusé était sans emploi et sans revenus. Il vivait en couple dans un studio considéré insalubre. Le couple avait peu de loisirs et de vie sociale en raison de sa situation financière précaire.

Selon la mère de sa compagne, Damien Nagy s'était fait voler sa voiture en janvier 2017. Il en avait été très affecté, au point de devenir dépressif et de perdre son emploi.

Des amis qui avaient hébergé Damien Nagy ont évoqué une cohabitation qui se déroulait bien. Damien Nagy, qui ne travaillait pas à cette époque, surveillait son régime alimentaire et faisait beaucoup de sport. "Il était de bonne compagnie, très sympathique, attentionné et très serviable. Il était aussi spontané et toujours à l'écoute. Fragilisé par son passé de personne obèse, il avait besoin de reconnaissance et de partager le fait qu'il avait transformé son corps et sa vie", ont indiqué deux témoins.

Un aumônier de la prison de Huy a précisé que Damien Nagy avait été marqué par son incarcération. Il semblait souffrir de cet emprisonnement, avait besoin de s'exprimer et cherchait à assumer sa détention tout en pensant aux victimes. Damien Nagy se montrait poli et respectueux envers les gens.

La mère de Damien Nagy a décrit un garçon gentil et serviable qui n'était pas impliqué dans des conflits ou des bagarres. "Mais il était aussi angoissé, en manque de confiance, fragile, vulnérable et hypersensible", a-t-elle ajouté.

Mercredi matin, la cour et les jurés entendront les plaidoiries des avocats des parties civiles et le réquisitoire de l'avocat général Christine Pevée. Les avocats de la défense plaideront mercredi après-midi.