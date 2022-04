La cour d'assises de Liège a condamné vendredi Naïm Touzani, un Liégeois âgé de 29 ans, à une peine de 25 ans d'emprisonnement pour avoir commis le meurtre de sa jeune compagne Siham Soussane (17 ans) et lui avoir imposé diverses scènes de coups et blessures. Les faits s'étaient déroulés le 9 avril 2017 à Liège dans l'appartement que Naïm Touzani louait dans le quartier du Longdoz. Siham Soussane avait été frappée à de nombreuses reprises et était décédée des suites de ses blessures.