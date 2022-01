La cour d'assises de Liège a entendu mardi matin les conclusions du médecin légiste au procès de Brahim Cherabi et Younis Bahou, accusés d'avoir assassiné de Rachid Moumen. La victime a été touchée d'un seul coup de couteau, qui a atteint le poumon et entraîné le décès. Les faits reprochés à Brahim Cherabi, âgé de 30 ans, et Younis Bahou, 25 ans, se sont déroulés le 6 juin 2018 vers 17h30 dans le quartier de Bressoux, à Liège. Rachid Moumen, un Liégeois âgé de 36 ans, avait été tué d'un coup de couteau porté au sternum.

Le médecin légiste intervenu sur le lieu des faits et lors de l'autopsie a constaté que la victime présentait principalement une plaie au niveau du thorax, occasionnée par un instrument piquant et tranchant. Cet instrument a pénétré le troisième espace intercostal de manière profonde jusqu'au poumon, avec une trajectoire allant de l'arrière vers l'avant et du haut vers le bas. L'autopsie a révélé que ce geste a sectionné une artère pulmonaire, provoquant la perte d'une grande quantité de sang. La plaie a entraîné le décès en quelques minutes.

Selon l'expert, le coup de couteau ne devait pas spécialement être violent, car la lame a traversé des structures musculaires molles, sans os. Une lame de 5 ou 6 centimètres peut être suffisante pour occasionner ce genre de conséquence.

Rachid Moumen présentait en outre plusieurs fractures de côtes, compatibles avec le massage cardio-vasculaire qui a été pratiqué sur lui par les secouristes. Il arborait aussi une légère entaille à la lèvre, compatible avec une chute.

Des analyses toxicologiques ont été réalisées sur la victime et les deux accusés. Une experte a indiqué que les prélèvements effectués sur Rachid Moumen ont révélé la présence de traces de consommation de cannabis. Cette consommation n'a pu avoir qu'une influence légère, comme un effet inhibiteur. Les analyses ont aussi démontré une consommation ancienne de cocaïne, sans conséquence possible sur le comportement de la victime. Les analyses réalisées sur les deux accusés n'ont pas révélé de présence d'alcool, de médicaments ou de stupéfiants.

Enfin, un expert en analyses ADN a déterminé que l'ADN de Brahim Cherabi a été identifié sur un couteau retrouvé sur les lieux des faits.