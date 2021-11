Le corps d'Emile Beauwin (59 ans) présentait un nombre important de lésions, ont indiqué jeudi après-midi les médecins légistes devant la cour d'assises de Liège au procès de Michel Den Hondt et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde. Le décès de la victime a été causé par un coup puissant porté au crâne de la victime, compatible avec l'utilisation d'un marteau. Michel Den Hondt (48 ans) et Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde (31 ans) sont accusés d'avoir commis les faits qui ont causé la mort d'Emile Beauwin, un Liégeois âgé de 59 ans souffrant de déficience mentale. Emile Beauwin s'était fait voler sa voiture et divers objets le 4 mai 2018 au matin. Son corps avait été retrouvé abandonné en pleine campagne à Bierset.

Les médecins légistes Philippe Boxho et Aurélien Partoune ont relevé une cinquantaine de lésions pouvant correspondre à une vingtaine de coups portés sur le corps d'Emile Beauwin. Ces lésions étaient de type contondant ou occasionnées avec un instrument comme un marteau. Les coups portés visaient essentiellement la tête.

Beaucoup de lésions ont été occasionnées sur le crâne de la victime. Elles résultent de coups portés à la tempe gauche et à l'arrière de l'oreille droite. Une concentration de lésions témoigne de l'importance des coups portés sur le crâne. La lésion la plus importante a été retrouvée à gauche du crâne. Elle a occasionné une fracture de la boîte crânienne, avec un enfoncement important. Cette lésion, réalisée avec un marteau, a détruit le cerveau et occasionné une hémorragie sanguine. Elle est la cause du décès de la victime.

Des lésions ont été retrouvées sur le visage, avec la trace d'un coup porté sur le nez. D'autres lésions démontrent que la victime a fait une chute en arrière et qu'elle a inhalé un peu de sang alors qu'elle était à l'agonie.

Des lésions de défense ont été retrouvées sur les mains d'Emile Beauwin, qui aurait tenté de se protéger. Certaines lésions dans le cou font penser à l'utilisation d'un couteau. Ces plaies présentent des bords parfaitement nets. Ce qui signifie, selon l'expert, que le couteau utilisé était aiguisé, contrairement à ce que prétend Michel Den Hondt quand il conteste une manœuvre de tentative d'égorgement.

Michel Den Hondt affirme avoir porté quatre coups à Emile Beauwin. Damien Nagy ne reconnaît avoir porté qu'un seul coup dans le visage, pour repousser la victime du pied. Mais selon l'expert Boxho, ce nombre est insuffisant pour expliquer l'ensemble des lésions constatées sur la victime. "Emile Beauwin s'accrochait désespérément à la vie", a indiqué Michel Den Hondt pour justifier la puissance de ses coups.

Les experts psychologues et psychiatres ont décelé chez Michel Den Hondt un trouble de type narcissique, avec une dimension antisociale et psychopathique. Selon les spécialistes, Michel Den Hondt a le sens de sa propre importance et manque d'empathie. Il présente un trouble dépressif.

Les experts ont également relevé un trouble de la personnalité chez Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde. Son identité est insuffisamment structurée. Sa personnalité apparaît fragile, du registre des états limites borderline. Cet accusé présente des tendances anxieuses manifestées sous forme de bouffées paroxystiques mais aucun trouble mental ayant aboli le contrôle de ses actes.

Les auditions des témoins reprendront vendredi matin.