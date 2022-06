L'avocat général Fabienne Bernard a requis, vendredi matin devant la cour d'assises de Liège, une peine de 35 ans de prison contre Laurent Silien, un Liégeois âgé de 38 ans qui a été reconnu coupable d'avoir commis un vol avec violence et le meurtre de sa compagne Karine Iskounene (56 ans). L'arrêt est attendu en début d'après-midi. Les faits pour lesquels Laurent Silien a été déclaré coupable s'étaient déroulés à Neupré le 3 juillet 2019 en début de soirée. Karine Iskounene, âgée de 56 ans, avait été frappée de plusieurs coups de batte de base-ball. Une somme de 9.000 euros et sa carte de banque lui avaient aussi été dérobées. Laurent Silien, son compagnon, avait été confondu par les éléments scientifiques de l'enquête.

Jeudi, le jury l'a déclaré coupable d'avoir commis un vol avec violences et le meurtre de sa compagne Karine Iskounene. Les jurés ont fait une distinction entre la scène de vol et la scène de meurtre.

Ce vendredi matin, lors des débats sur la peine à infliger au coupable, l'avocat général Fabienne Bernard a requis une peine de 35 ans d'emprisonnement contre Laurent Silien. Elle a insisté sur la personnalité de l'accusé, décrit comme fainéant, menteur, manipulateur, affabulateur et voleur. Laurent Silien avait quitté tard le domicile de sa mère pour aller se faire entretenir par Karine Iskounene, qui porté à bout de bras. "Il est comme un champignon parasite qui ne peut vivre qu'en s'appuyant sur un être vivant. Et quand le support est mort, il passe à un autre. Quel sera son prochain objet anaclitique ?", a questionné l'avocat général.

Le ministère public ne retient aucune circonstance atténuante favorable à Laurent Silien et requiert une peine de 35 ans d'emprisonnement. Mme Bernard a demandé au jury, en cas de sanction plus favorable, de ne pas descendre en dessous d'une condamnation à 30 ans de prison.

Pour la défense, Me François Wintgens a évoqué l'enfance carencée de son client et son manque d'éducation à des notions de base durant sa jeunesse. L'avocat a aussi souligné une absence d'antécédents judiciaires pour des faits violents. Me Paul Delbouille a sollicité une peine qui laisse un espoir à son client.

L'arrêt est attendu en début d'après-midi.