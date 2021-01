Les enquêteurs ont présenté mardi matin devant la cour d'assises de Liège une ligne du temps qui résume l'ensemble des faits reprochés à l'accusé et les étapes principales du dossier au procès de H.D., accusé du meurtre de Galaad Titeux. La personnalité de l'accusé y a aussi été décrite à travers ses différentes fugues des centres IPPJ dans lesquels il était placé. Galaad Titeux, un Liégeois âgé de 18 ans, avait été poussé du toit d'un immeuble de 27 mètres de haut. Les faits s'étaient déroulés la nuit du 5 juillet 2017 sur le site désaffecté de l'ancienne dentisterie de l'hôpital de Bavière à Liège. H.D., l'accusé, était âgé de 16 ans au moment des faits.

A la demande de la cour, les enquêteurs ont réalisé et présenté aux jurés une ligne du temps pour résumer l'ensemble des faits reprochés à H.D. L'enquêtrice principale et le juge d'instruction ont souligné que c'est en octobre 2016 que H.D. atteint l'âge de 16 ans. A cet âge, il possède déjà un passé de faits délictueux survenus durant sa jeunesse.

Entre octobre 2016 et mars 2017, H.D. est placé en IPPJ. Il fait trois fugues en janvier, février et mars. Lors de sa dernière fugue, il s'échappe de Namur en brisant une fenêtre.

Le 12 avril 2017, H.D. est suspecté d'avoir commis le viol d'une adolescente âgée de 16 ans. Le 23 mai 2017, il est suspecté d'avoir commis un vol lorsqu'il débarque dans un kot avec plusieurs complices pour braquer quatre étudiants. Le 15 juin 2017, il commet le vol du GSM d'une adolescente et une tentative de chantage en vue d'obtenir des faveurs sexuelles.

Le 4 juillet 2017, lors de la soirée précédent le décès de Galaad Titeux, H.D. est contrôlé par la police de Liège. Il n'est pas porteur d'une somme d'argent inhabituelle. La nuit du 4 au 5 juillet, l'enquête démontre que Galaad Titeux, la victime, obtient le remboursement de dettes pour des montants de 190 et 910 euros.

La même nuit à 06h36, la montre de Galaad Titeux s'arrête, brisée lors de la chute mortelle. A 06h57, H.D. est filmé par des caméras de surveillance sur le pont de Bressoux, à son retour présumé du site de Bavière. Il prendrait alors un bus, dans lequel il croise un individu qui évoque la vente d'une casquette de marque. A 07h40, il échange par SMS avec cet individu et il réalise l'achat de cette casquette.

Des policiers découvrent le corps de Galaad Titeux à 10h59 sur le site désaffecté de l'ancien hôpital de Bavière. A 11h15, H.D. est contrôlé par des policiers alors qu'il est porteur d'une somme de 1.130 euros.

Le 6 juillet, lendemain de la mort de Galaad Titeux, H.D. commet une extorsion. Il montre qu'il a de l'argent et il porte de nouveaux vêtements de marque. Sur une vidéo enregistrée ce jour-là sur son GSM, il filme une liasse de billets de banque. Lors d'une soirée durant laquelle il consomme de boissons alcoolisées, il dit à certaines connaissances qu'il était sur le toit de l'immeuble avec Galaad Titeux.

Le 7 juillet, H.D. prend contact avec la mère de Galaad Titeux pour lui réclamer une dette et lui révéler que son fils consommait des stupéfiants et avait des activités de dealer. Quelques heures plus tard, il rencontre une connaissance, lui montre un article de journal évoquant le décès de Galaad Titeux et affirme qu'il "a tué ce bâtard".

Le 8 juillet 2017, H.D. est placé pour les faits d'extorsion au centre pour mineurs dessaisis de Saint-Hubert. Libéré début août, il y est encore replacé en septembre pour le meurtre de Galaad Titeux. Le 1er octobre 2018, il atteint sa majorité et exprime le désir de rejoindre la prison de Lantin. Pour y parvenir, il met le feu à sa cellule au centre de Saint-Hubert.