Parmi les grands projets de développement imaginés pour Seraing, et inscrits dans le Master plan de la vallée sérésienne, il y a la rénovation des Ateliers centraux à Ougrée. La réhabilitation de ces anciennes halles industrielles vise à donner un nouveau visage au bas d’Ougrée et ce, d’ici deux ans sachant que le chantier a été lancé en février dernier.

Ce vaste site de 4 hectares est appelé à accueillir un parking de délestage de 600 places (halle Est) ainsi qu’une traversée cyclo-piétonne avec espace de vie (halle centrale). L’ensemble sera connecté au parc de Trasenster grâce à la construction d’une passerelle cyclo-piétonne.

À ces projets financés via des fonds européens (Feder) vient s’ajouter l’aménagement de la seconde partie du boulevard urbain et du parc de Trasenster qui, peuplé d’arbres remarquables, sera rendu accessible à la population.

“En outre, proche de l’Université de Liège et de plusieurs Hautes Écoles, il offre une situation idéale pour l’implantation d’un ensemble de logements pour étudiants et jeunes adultes”, relève-t-on à la ville de Seraing, alors qu’une délégation a pris part au MIPIM, le marché international des professionnels de l’immobilier (du 15 au 18 mars à Cannes), au cours duquel ce projet, en 2019, “avait suscité les premières marques d’intérêt d’investisseurs et promoteurs”.

300 logements

Aujourd’hui, la ville de Seraing annonce que l’équipe chargée de la mise en œuvre dudit projet a été récemment désignée. Il s’agit du consortium Xior Student Housing – Cordeel Group, soit une équipe pluridisciplinaire regroupant Xior Student Housing & Cordeel Group, Atelier Chora & Jaspers Eyers Architectes, Atelier CUP, BEC Cerfontaine, SML ingénieurs et Bernard Construction & Cordeel Group.

Il est question d’y construire environ 300 logements à destination d’un public d’étudiants et jeunes adultes, dont 28 sont censés être réservés au tarif social.

Quant au château de Trasenster, au cœur du parc et qui reste la propriété de la ville de Seraing, il sera restauré afin d’y développer des services tels que cafétéria, terrasses et espaces de détente accessibles à tous. “L’ensemble sera organisé autour d’une place publique proposant des espaces de vie et de rencontre et accueillant l’arrivée de la passerelle venant des Ateliers centraux”, ajoute-t-on à la ville de Seraing.