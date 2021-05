En septembre dernier, on apprenait que la Région wallonne avait accordé le permis en vue de la reconversion des Ateliers centraux à Ougrée (bas). Pour rappel, ces anciennes halles industrielles sont destinées à accueillir un parking gratuit pour voitures et vélos de 650 places, notamment en lien avec la ligne 125A, une traversée cyclo-piétonne vers la future portion du boulevard urbain (à l’arrière des Ateliers centraux) ainsi qu’une passerelle cyclo-piétonne dans la prolongation de ladite traversée, et ce vers le parc de Trasenster.

Une nouvelle étape vient d’être franchie puisque la Spaque a entamé ce mardi les travaux de dépollution des sols. Ces travaux sont financés par des fonds européens (Feder) et de la Wallonie.

Les investigations des sols et des eaux entreprises en 2019 et 2020 ont mis en évidence une contamination des sols aux métaux lourds, cyanures, hydrocarbures aromatiques monocycliques, hydrocarbures aromatiques polycycliques, solvants chlorés et hydrocarbures pétroliers. " Les eaux souterraines ne sont, quant à elles, pas impactées ", assure la Spaque.

Boulevard urbain

Les terres polluées vont être excavées et évacuées vers des centres wallons de traitement agréés. Les zones excavées seront ensuite remblayées au moyen de terres d’apport.

Le chantier devrait se finaliser durant le mois d’août. Le SPW pourra alors mettre en œuvre la poursuite du boulevard urbain.