La jeune Verviétoise de 7 ans s'en est allée dans la nuit de lundi à mardi.

La disparition de Julie, une jeune fille de 7 ans gravement malade, a ému toute la région liégeoise. Elle était atteinte de deux maladies et attendait plusieurs greffes. Ce samedi, elle avait réussi, à l'aide de nombreuses personnes qui se sont mobilisées, à rencontrer son idole Soprano. Elle s'en est allée dans la nuit de lundi à mardi. La nouvelle a brisé le cœur de son entourage et des nombreuses personnes qui la soutenaient.

Sa maman a adressé un message émouvant sur une page Facebook qu'elle a créé pour trouver du soutien.

© FACEBOOK

Pour marquer son soutien à la famille, un chauffagiste a notamment décidé de reverser de l'argent aux parents: "Nous avons été touché par l'histoire de la petite Julie qui est atteinte de 2 maladies et dans l'attente de plusieurs greffes. Pour cela, nous avons décidé d'agir. Pour ce fait, seront reversés aux parents de Julie 30€ sur chaque entretien chaudière à gaz et 35€ sur chaque entretien chaudière à mazout. Et ce durant tout le mois béni du ramadan, en espérant inch Allah qu'un miracle se produise pour ce petit cœur".