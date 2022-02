Ce mercredi, à la suite de la parution du contenu des plaidoiries des avocats du SPF Justice et SPF Intérieur dans le cadre de l’attentat de Liège, Christian Beau-père, le Chef de corps de la police de Liège a tenu à réagir. En effet, Me Jacques Clesse qui défend le département de l’Intérieur a évoqué le périmètre de la compétence de la police. “La surveillance des condamnés relève des attributions de la police locale. Si il y a eu une défaillance, elle serait la responsabilité de la police locale et donc pas de responsabilité du SPF”, a-t-il estimé.

A la suite de cette plaidoirie, Christian Beaupère a communiqué. “Comme tous les Liégeois, le Chef de corps, Christian Beaupère, a toujours été particulièrement touché par la tragédie de la Place Saint-Lambert, il a d’ailleurs souvent rencontré les familles des victimes avec empathie et transparence”, indique sa porte-parole."Le Chef de Corps de la Police de Liège a découvert avec stupéfaction dans la presse les propos qui auraient été tenus lors de l’audience d’hier par les avocats du SPF Justice et du SPF Intérieur à l’encontre de la Zone de Police de Liège. Il tient à préciser que sa Police a procédé sans faille et rapidement à tous ses devoirs en respectant les procédures en vigueur.”

La police de Liège a souhaité rappeler comment les évènements se sont produits à l’époque. “ Le vendredi 2 décembre 2011, le parquet a envoyé une apostille à la police locale de Liège pour interpellation et audition circonstanciée, privation de liberté et avis à mon office.” Selon la police, cela ne voulait pas dire que le suspect devait être arrêté. “Cette apostille ne vaut pas mandat d’amener, appelé, ordre d’arrestation, par les journalistes. Cette apostille signifie que la police dispose de 21 jours pour auditionner l’auteur et le priver de liberté le temps de son audition et informer le parquet, seul habilité à décider de mettre l’affaire à l’instruction pour éventuellement aboutir à la délivrance d’un mandat d’arrêt.”

Le mardi 6 décembre 2011, la police de Liège s’est effectivement rendue au domicile du suspect “dans le respect des procédures. En effet, en dehors du flagrant délit, dépourvu d’un mandat de perquisition ou d’un mandat d’amener, la police ne disposait d’aucun moyen coercitif pour forcer le suspect à les suivre ou même pénétrer dans son habitation s’il décidait de s’y retrancher.” La police estime avoir fait son travail. “L’individu était absent, une convocation pour le 13 décembre 2011 a donc été déposée, comme le veut la procédure. Ces précisions ne consoleront personne au regard de la douleur des victimes et de leurs familles. Le Chef de corps n’exclut pas de faire part de son étonnement aux Ministres concernés”, termine le communiqué.