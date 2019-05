Elle se tiendra sur les lieux de l'attaque mortelle, le 29 mai prochain

Un an après l'attentat de Liège du 29 mai dernier, Willy Demeyer, Bourgmestre de la Ville et Christian Beaupère, Chef de Corps de la Police locale de Liège, organiseront une cérémonie d’hommage aux deux policières, Cathy et Soraya, ainsi qu’au jeune Cyril, assassinés ce matin du 29 mai 2018.

Dès 10 heures, les familles des victimes, les Autorités présentes et les policiers se rassembleront dans le hall d’entrée du Lycée Léonie de Waha. boulevard d'Avroy

Le cortège, composé des familles des victimes et des Autorités présentes, démarrera ensuite du parvis du Lycée en direction du lieu du drame, à l’angle du boulevard d’Avroy et de la rue des Augustins où une plaque commémorative, apposée sur la façade du café « Les Augustins », sera inaugurée.

C'est là que les prises de paroles par Willy Demeyer, Christian Beaupère et le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem auront lieu. La fin de la cérémonie est prévue à 11 heures après une minute de silence, les traditionnels dépôts de fleurs et la Brabançonne.

Au niveau pratique, le boulevard d’Avroy sera fermé à la circulation à partir de la traverse Destenay en direction des Guillemins entre 9 h 15 et 11 h. La circulation sera maintenue en direction du centre ville. La rue des Augustins sera également fermée à la circulation à l’angle du boulevard d’Avroy entre 9 et 11 heures.