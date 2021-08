A l'approche de la rentrée des classes, la ville de Huy informe la population des divers chantiers planifiés ces prochains jours. Parce qu'un usager averti en vaut deux...

- Rue Saint-Victor: pour le compte de Resa, il s'agit de remplacer un poteau à hauteur de l'immeuble portant le numéro 34. Pour ce faire, la rue Saint-Victor sera fermée soit le 30 août, soit le 31 août, de 7 h à 17 h, en fonction des urgences auxquelles Resa devrait faire face. La rue sera interdite à la circulation dans son tronçon compris entre les deux entrées de l'athénée Agri Saint-Georges, excepté pour les véhicules des riverains et du chantier, et sera rendue sans issue en direction du chantier. Un itinéraire de déviation sera mis en place.

- Avenue Albert 1er: au carrefour avec le rond-point des Récollets, la dernière suppression de raccordement vétuste aura lieu le 31 août, de 7 h à 16 h. Pour ce faire, une tranchée en voirie sera réalisée sur la bande de circulation menant à la gare. Des feux lumineux seront installés en vue de réguler la circulation.

- rue du Long Thier: les 30 et 31 août, des opérations d'entretien de voirie seront effectuées entre les numéros 42 et 54. Il s'agit de raclage et de pose de tarmac. Ce qui nécessitera la mise en place de feux tricolores lundi et mardi prochains.

- Avenue Reine Astrid: initialement prévu jusqu'à ce 27 août, le chantier de la Cile doit être prolongé jusqu'au 3 septembre à 18 h.