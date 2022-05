Frayeur ce dimanche soir vers 21h à Hamoir pour cinq passagers et un pilote de montgolfière. Face à l’absence de vent, l’aérostat n’a pas pu atteindre la destination finale qu’il s’était fixée et a fini par se poser sur le boulevard Pierret, à l’entrée de la localité, sous les yeux ébahis de riverains et automobilistes.

"Nous avions décollé à Bohon (Durbuy), nous a confié Stijn Vercauteren, pilote gantois d’une société active dans ce secteur depuis 27 ans. "À bord, une famille néerlandophone habitant à Barvaux-sur-Ourthe composée de quatre adultes et un enfant. Il y avait très peu de vent, et il était surtout très variable."

Après avoir survolé la région durant 1 heure 40, Stijn Vercauteren avait choisi comme lieu d’atterrissage un terrain situé près de l’entreprise Belourthe. "Mais je me suis rendu compte que nous n’allions pas y parvenir. Et comme je ne pouvais prendre le risque de me poser sur la ligne de chemin de fer, j’ai jeté la corde à bord de la nacelle à notre équipe au sol composée de quatre personnes."

Expérimenté (550 vols à son compteur), Stijn Vercauteren a fini par poser la montgolfière en toute sécurité sur le bitume. "Ce n’est pas le genre d’atterrissage qu’on a tous les jours, ce n’était pas facile avec les arbres, mais personne n’a été mis en danger. C’est l’essentiel."

Le Gantois a quand même demandé, via les réseaux sociaux, aux spectateurs qui ont filmé la scène de lui envoyer les images. Histoire de garder une trace de cette fin d’escapade dominicale mouvementée.